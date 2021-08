Danone : RBC reste à 'sous-performance'

Royal Bank of Canada a réitéré vendredi son opinion 'sous-performance' sur Danone, estimant que la présentation des résultats de premier semestre avait débouché sur une 'anomalie' en Bourse.



Dans une note sectorielle, RBC s'étonne que la publication, qui s'est traduit par une révision à la baisse des prévisions du consensus, ait entraîné une surperformance de 7% du titre par rapport au reste du secteur.



Une trajectoire favorable que le broker canadien explique par l'annonce de la nomination d'Antoine de Saint-Affrique à la direction générale du géant français de l'agro-alimentaire.



RBC prévient toutefois que la tâche s'annonce 'difficile' pour le nouveau patron du groupe, ce qui le conduit à maintenir son opinion défavorable sur la valeur.



Au sein du secteur, RBC préfère afficher sa préférence pour Henkel et ABInBev, dont les titres ont au contraire sous-performé le secteur en dépit de publications de résultats jugées bien plus solides.



