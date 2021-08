Danone : Stifel reste à 'achat', ajuste sa cible

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Danone avec un objectif de cours abaissé de 70 à 69 euros, dans le sillage d'estimations de BPA ajustées de +0,6% pour 2021, -2,4% pour 2022 et -2,8% pour 2023.



'Nous pensons que la croissance organique étonnamment élevée, des gains de parts de marché et un levier opérationnel relativement fort au premier semestre réduisent les craintes au sujet de l'inflation des coûts', juge le broker.



Les pressions sur les coûts au second semestre et des réinvestissements attendus dans les activités rendent Stifel plus prudent concernant les marges, mais il pense que le nouveau CEO pourrait libérer de la valeur inexploitée dans le portefeuille de Danone.



