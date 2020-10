Danone : dans l'expectative, Barclays réduit sa cible

20/10/2020 | 11:56

Le groupe Danone a confirmé le départ de sa numéro 2, Cécile Cabanis et son remplacement en interne par Juegen Esser, rapporte Barclays.



De nouvelles nominations ont aussi été annoncées - un directeur d'exploitation et deux directeurs régionaux mais ' nous souhaitons voir Danone aller plus loin et plus vite ', estime le broker. Les détails du plan d'adaptation devraient être connus plus en détails dans les prochains mois.



' Nous pensons depuis longtemps que le portefeuille de Danone est bien meilleur que la valorisation ne le suggère, mais la question demeure de savoir si l'équipe de direction actuelle peut débloquer la valeur ', indique Barclays.



Dans ces conditions, l'analyste maintient sa note ' neutre ' et abaisse son objectif de cours à 65 euros, contre 70 euros précédemment.





