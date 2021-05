Danone : Berenberg passe à la 'vente'

Berenberg a abaissé mercredi son conseil sur le titre Danone, passant de 'conserver' à 'vente', avec un objectif de cours ramené de 60 à 55 euros.



Dans une note de recherche, le broker explique que le groupe agroalimentaire français ne dispose d'aucun levier en vue d'accélérer sa croissance dans l'immédiat.



'La faible croissance par nature de la plupart des activités de Danone s'avère difficile à solutionner, l'amélioration de l'exécution requiert des investissements et il n'existe pas de formule magique au niveau de la réorganisation du portefeuille', estime le courtier allemand.



Berenberg - qui réduit de 10% ses prévisions de résultats pour 2022 et 2023 - estime qu'il est peu probable que le marché intègre le scénario d'une réorientation stratégique avant le début 2022.



En attendant, conclut-il, le titre Danone devrait sous-performer en comparaison avec les autres acteurs de meilleure qualité présents au sein du secteur.



