Danone : Credit Suisse abaisse son conseil

Credit Suisse abaisse sa recommandation sur le titre à neutre (contre Surperformance) et fixe l'objectif de cours à 62 E.



' Le cours de l'action Danone a augmenté de 10% au cours des trois derniers mois (contre une baisse de 1% pour le secteur européen des produits de consommation). Selon nous, l'un des principaux moteurs de cette croissante est lié au changement de direction, avec l'annonce par le conseil d'administration de la démission du président Faber avec effet immédiat ' indique Credit Suisse.



Credit Suisse continue à considérer Specialized Nutrition (SN) comme le joyau du portefeuille de Danone. Il souligne que le taux de croissance de la catégorie de la nutrition infantile a ralenti au niveau mondial.



' En outre, bien que nous prévoyions une certaine

reprise de la consommation d'eau en bouteille, nous pensons qu'il faudra plusieurs années pour que la rentabilité de cette division revienne au niveau d'avant la crise de Covid ' rajoute l'analyste.



