Danone : Crédit Suisse confirme son conseil avant le CA

Danone annoncera demain avant l'ouverture des marchés son chiffre d'affaires du 1er trimestre. Credit Suisse s'attend à un chiffre d'affaires LFL au 1er trimestre en baisse de -4,0% (consensus -3,7%).



' Nous estimons que le chiffre d'affaires continuera d'être impacté par la baisse de la consommation hors domicile (en particulier de l'eau ; CSe

-12%) qui sera compensé en partie seulement par une augmentation de la consommation alimentaire à domicile (CSe EDP +1%) ' indique le bureau d'analyses.



' Les perspectives pour l'exercice 21 sont un retour à une croissance rentable au second semestre et une marge bénéficiaire d'exploitation globalement stable à 14% (consensus : 13,9%) ' rajoute Credit Suisse.



L'analyste estime que Danone a surperformé le secteur des produits de consommation depuis le début de l'année. Selon lui, l'un des principaux moteurs de cette surperformance a été l'agitation croissante des actionnaires en faveur d'un changement de direction.



Crédit Suisse confirme son conseil neutre sur la valeur et son objectif de cours de 62 E.



