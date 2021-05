Danone : Goldman Sachs dégrade sa recommandation

Goldman Sachs dégrade sa recommandation sur Danone de 'neutre' à 'vente' avec un objectif de cours à 12 mois abaissé de 60 à 53 euros, dans le sillage d'estimations de profit opérationnel réduites de 1%, 8% et 11% sur 2021-23, à des niveaux sous les consensus.



Le broker met en avant des signes de déclin démographique dans des régions clés (en particulier la Chine, où les nouvelles naissances ont chuté de 18% en 2020) et adopte une vision plus prudente sur les dynamiques de parts de marché.



Ces facteurs amènent Goldman Sachs à réduire ses attentes en termes de marges dans le segment nutrition spécialisée du groupe agroalimentaire, intégrant un déclin d'environ 200 points de base pour ce segment sur la période 2020-22.



