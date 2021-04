Danone : Oddo réitère son conseil sur le titre

Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Danone, avec un objectif de cours inchangé à 59 euros.



'Depuis l'annonce du départ d'Emmanuel Faber et la recherche d'un CEO externe, les investisseurs restent dans l'expectative', indique le bureau d'analyses qui anticipe un chiffre d'affaires de 5606 ME en baisse de 10,2%.



Par conséquent, le broker révise en baisse de 4% et 6% sa prévision de BPA dilué courant sur 2021 et 2022, notamment en raison d'un fort effet de devises (-3% en 2021 dont -5% au 1er semestre).



'Sur 2022, nos prévisions font ressortir un rebond de 11%, mais cela reste très hypothétique à ce stade', conclut l'analyste.





