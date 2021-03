Danone : Oddo salue le départ du PDG

Oddo BHF relève son opinion de 'sous-performance' à 'neutre' et son objectif de cours de 50 à 59 euros sur Danone, jugeant que le départ immédiat du PDG Emmanuel Faber 'devrait réduire la décote de management et ouvrir la voie à une approche plus constructive'.



'Cette nouvelle ouvre très fortement le champ des possibles', estime l'analyste, pour qui, 'bien que de nombreuses incertitudes demeurent, il semble désormais crédible de valoriser la création de valeur (VE/CI=ROIC/WACC) de 2022, contre 2021 auparavant'.



Il rappelle toutefois que la perspective de ce changement a déjà soutenu le rerating du titre depuis mi-novembre et que le plan Local 1st est implicitement maintenu. Il estime en outre que la période d'incertitude ne doit pas trop durer.



