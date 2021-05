Danone : Stifel relève son objectif de cours

Stifel renouvelle sa note d'achat sur le titre Danone, avec un objectif de cours relevé à 70 euros, contre 68 euros précédemment.



'L'orientation future reste floue et dépend du nouveau directeur général mais Danone présente une valeur intrinsèque substantielle et la valorisation des actions semble convaincante', estime le broker.



Dans ces conditions, le bureau d'analyses révise ses prévisions de BPA ajusté pour 2021/2022/2023 de respectivement +0,9%/+2,5%/+7,2%.



Stifel précise de plus que le potentiel d'accrétion supplémentaire du BPA (4%) provenant du rachat d'actions, après la cession de la participation de Mengniu, n'est pas modélisé et pourrait s'ajouter à la croissance estimée du BPA.



