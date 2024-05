Atos, Gaussin, Freelance.com : les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris -

Atos

Les créanciers obligataires d'Atos ont rejeté l'offre de reprise du groupe informatique émanant du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky en invoquant un projet incompatible avec leur propres intentions, selon une information publiée par La Tribune, dans son édition de samedi.



Danone

Danone annonce avoir réalisé la cession de ses activités EDP en Russie à Vamin R LLC, faisant suite à l'obtention des autorisations réglementaires russes requises - comme annoncé dans le communiqué de presse du 22 mars. En mars dernier, le groupe avait rappelé qu'il avait initié le processus de transfert de ces activités en octobre 2022. En juillet 2023, constatant ne plus détenir le contrôle de la gestion, Danone a déconsolidé ses activités EDP Russie. La perte totale reconnue par Danone dans ses comptes s'élève à 1,2 milliard d'euros.



DBV Technologies

DBV Technologies, société biopharmaceutique, annonce son intention de modifier le ratio de ses American Depositary Shares (ADS) par rapport à ses actions ordinaires, chacune d'une valeur nominale de 0,10 euros par action, et négociées sur le segment B d'Euronext.Le Changement de Ratio ADS vise à permettre à la société de se conformer à nouveau à l'exigence du Nasdaq d'un cours plancher pour ses ADS supérieur à 1 dollar américain.



Eiffage

Eiffage avait annoncé le 28 février 2024 une augmentation de capital réservée aux salariés du groupe en France, Belgique, Luxembourg, Espagne, Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Pologne et Sénégal. Plus de 57 000 salariés ont souscrit à cette nouvelle campagne par l'intermédiaire du FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2024. L'augmentation de capital s'élève à plus de 238 millions d'euros et consiste en l'émission de 2 463 500 actions nouvelles (représentant 2,51 % du nombre d'actions en circulation), au prix de souscription unitaire de 96,951 euros par action avant prise en compte de la décote.



Europlasma

Europlasma, spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce la conclusion d'un accord avec la société Bizzell Europe, filiale du groupe Bizzell Corporation opérant principalement au profit du gouvernement américain, en vue de son entrée au capital de Valdunes Industries à hauteur de 25% pour un montant de 5 millions d'euros. Valdunes Industries est la société constituée par Europlasma pour reprendre les activités de MG-Valdunes.



Freelance.com

Le spécialiste dans la mise en relation entre les entreprises et les talents externes présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Gaussin

Gaussin annonce que Charles Henri Carboni, administrateur judiciaire de l'entreprise a saisi la Présidente du Tribunal de commerce de Vesoul aux fins de désignation d'un administrateur provisoire afin de préserver les intérêts de l'entreprise, des salariés et des actionnaires. La direction de l'entreprise, les salariés et les organes de la procédure de sauvegarde ont été informés de la tenue d'une réunion, le 6 mai 2024, entre deux des membres du conseil d'Administration du spécialiste des solutions de transport et de logistique innovantes.