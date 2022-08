BONDS : Danone réalise une émission obligataire de 600 millions d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe agroalimentaire Danone a annoncé mercredi avoir réalisé le placement d'une émission obligataire d'un montant de 600 millions d'euros, avec une maturité de 10 ans et assortie d'un coupon de 3.071%. "S'inscrivant dans le cadre de la gestion active de sa liquidité, cette émission permet à Danone d'accroître sa flexibilité financière tout en allongeant la maturité de sa dette", a indiqué le groupe dans un communiqué. Le règlement-livraison est prévu le 7 septembre 2022 et les obligations seront cotées sur Euronext Paris. "L'émission a été largement souscrite par une base diversifiée d'investisseurs, confirmant la confiance du marché dans le modèle d'entreprise de Danone et dans la qualité de son profil de crédit", a souligné le groupe agroalimentaire. (echalmet@agefi.fr) ed: JEB

August 31, 2022 12:30 ET (16:30 GMT)