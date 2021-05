BONDS : Danone lève 1 milliard d'euros d'obligations

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe agroalimentaire Danone a annoncé avoir réalisé mardi le placement d'une émission obligataire d'un montant de 1 milliard d'euros, avec une maturité de 4,5 ans et assortie d'un coupon de 0%. "S'inscrivant dans le cadre d'une gestion active de la liquidité de l'entreprise, cette émission permet à Danone de tirer parti de conditions de marché favorables pour continuer à accroître sa flexibilité financière, allonger la maturité de sa dette et en optimiser le coût", a indiqué le groupe dans un communiqué. "L'émission a été largement souscrite par une base diversifiée d'investisseurs, confirmant la confiance du marché dans le modèle d'entreprise de Danone et dans la qualité de son profil de crédit", a ajouté le groupe agroalimentaire. Le règlement-livraison est prévu le 1er juin 2021 et les obligations seront cotées sur Euronext Paris. (echalmet@agefi.fr) ed: TVA

