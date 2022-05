Biden dit que les premières livraisons de lait maternisé arrivent d'Europe ce week-end.

M. Biden a déclaré sur Twitter que les premiers vols d'avions cargo militaires dans le cadre de l'opération "Fly Formula" signifiaient que "jusqu'à 1,5 million de bouteilles de préparations pour nourrissons Nestl sûres arriveront sur les étagères américaines dès que possible".

Un rappel effectué le 17 février par le principal fabricant de préparations pour nourrissons, Abbott Laboratories, pendant une enquête de la Food and Drug Administration, a créé l'une des pénuries alimentaires les plus urgentes de l'histoire récente pour les familles américaines.

Cette semaine, M. Biden a déclaré qu'il invoquait la loi sur la production de défense pour augmenter les approvisionnements.

"Le Secrétaire à la Défense a ordonné aujourd'hui les premiers vols soutenant l'opération Fly Formula. En raison de l'urgence de la situation, ces vols seront composés d'avions militaires américains et quitteront la base aérienne de Ramstein en Allemagne ce week-end", a déclaré sur Twitter Kate Berner, directrice de la communication de la Maison Blanche.

"Ces vols transporteront 132 palettes de préparations pour nourrissons Alfamino et Alfamino Junior de Nestl Health Science à Indianapolis, IN. Ces préparations ont été jugées prioritaires parce qu'elles servent un objectif médical critique et sont en pénurie aux États-Unis en raison de la fermeture de l'usine", a écrit Berner.

Le fabricant d'Aptamil, Danone SA, a intensifié ses expéditions de préparations pour nourrissons depuis l'Europe pour faire face à une pénurie aux États-Unis, selon les données des douanes américaines et une analyse des données sur les cargaisons maritimes par la société de conseil en transport maritime Ocean Audit pour Reuters.