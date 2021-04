Chiffre d'affaires du T1 : dernier trimestre de recul avant un retour à la croissance en données comparables

Au premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 5,7 milliards d'euros, en retrait de -3,3%,en données comparables, soit un recul de -3,7% en volume et une hausse de +0,3% en valeur.

En données publiées, le chiffre d'affaires diminue de -9,4%, essentiellement en raison d'effets de change négatifs (-7,0%) dus à la dépréciation de plusieurs devises face à l'euro, notamment aux États-Unis, en Amérique Latine, en Indonésie, en Turquie et en Russie. Le chiffre d'affaires publié présente également un effet périmètre légèrement favorable (+0,4%), ainsi qu'une contribution organique de +0,4% de pays en hyperinflation tels que l'Argentine.

Au niveau régional, le chiffre d'affaires réalisé en Europe et en Amérique du Nord recule de -2,8% en données comparables, pénalisé par une base de comparaison élevée liée à des achats de précaution massifs réalisés dans ces régions en mars 2020 dans l'activité Nutrition Spécialisée et, dans une moindre mesure, dans l'activité Produits Laitiers et d'Origine Végétale. Dans le Reste du Monde, le chiffre d'affaires diminue de -4,2%, avec la Chine, l'Amérique Latine et l'Afrique toujours sous pression au premier trimestre.

Résultats par pôle

PRODUITS LAITIERS ET D'ORIGINE VÉGÉTALE (EDP)

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires progresse de +1,6% en données comparables, soit une hausse de +0,5% en volume et de +1,1% en valeur. La dynamique reste soutenue en dépit d'un 1er trimestre 2020 exceptionnel dans un contexte d'achats de panique et de stockage de précaution. L'Europe et l'Amérique du Nord affichent une croissance solide portée par les plateformes Probiotiques, Protéines et Produits d'origine végétale. L'Europe a enregistré un nouveau trimestre de croissance. Cette performance est portée par la dynamique soutenue du portefeuille de Produits d'origine végétale, qui enregistre une forte hausse à deux chiffres, et par les plateformes Probiotiques et Protéines qui affichent un nouveau trimestre de croissance solide. Les Produits Laitiers ont enregistré des gains de parts marché généralisés, notamment portés par Actimel, Danette et YoPro. L'Amérique du Nord enregistre un chiffre d'affaires net record malgré une base de comparaison élevée, maintenant un rythme de croissance solide avec notamment les Crèmes à café, en forte croissance, et les Produits d'origine végétale, en hausse de près de 10%. Dans le Reste du Monde, les ventes restent stables, avec une faible dynamique dans la zone CEI, alors que l'Amérique Latine et l'Afrique montrent des premiers signes d'amélioration par rapport aux trimestres précédents.

NUTRITION SPÉCIALISÉE

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires recule de -7,7% en données comparables, avec un déclin de -7,0% en

volume et de -0,7% en valeur, pénalisé par une base de comparaison élevée liée à des achats de précaution massifs réalisés en mars 2020. L'activité Nutrition Médicale pour Adultes affiche de nouveau une forte progression trimestrielle, portée notamment par la Chine. La Nutrition Infantile continue d'être affectée par la contraction des canaux de distribution en Chine, avec une baisse d'environ -45% de la performance des cricuits transfontaliers. Les ventes domestiques confirment leur bonne dynamique de croissance. Au total, les ventes en Chine enregistrent un déclin à deux chiffres. En Europe, les ventes affichent un recul autour de -15% mais les parts de marché se maintiennent dans un contexte de faibles dynamiques catégorielles. Dans le Reste du Monde, Danone continue d'enregistrer une performance solide et des gains de parts de marché, notamment en Asie du Sud-Est et au Moyen- Orient.

EAUX

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires diminue de -11,6% en données comparables, soit une baisse de -11,2% en volume et de -0,4% en valeur, toujours pénalisé par des taux de mobilité des consommateurs encore inférieurs aux niveaux pré-Covid. En Europe, les ventes enregistrent un déclin inférieur à -10%, mais marquent une amélioration séquentielle par rapport aux trimestres précédents, grâce à un regain de mobilité, à la résilience des formats destinés à la consommation à domicile, et à des gains de parts de marché dans des régions clés telles que la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Pologne. Dans le Reste du Monde, alors que l'Amérique Latine et l'Indonésie ont continué d'afficher une baisse des ventes à deux chiffres, Mizone a de nouveau enregistré une croissance positive en Chine, en ligne avec celle du trimestre précédent, entamant la haute saison avec une offre de produits innovants et des projets d'activation prometteurs.

