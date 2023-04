DANONE : Démarrage solide de l'année ; Progrès constants dans le déploiement de Renew Danone

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023

Communiqué de presse – Paris, le 26 avril 2023

Démarrage solide de l’année

Progrès constants dans le déploiement de Renew Danone

Chiffre d’affaires net de 6 962 millions d’euros au premier trimestr e , en hausse de +11,6% en donnée s publiées, et de +10 , 5% en données comparables , intégrant un effet prix de +10,3% et un effet volume/mix de +0,2% ; effet volume/mix proforma de +1,1% hors EDP Russie

, intégrant un effet prix de +10,3% et un effet volume/mix de +0,2% ; effet volume/mix proforma de +1,1% hors EDP Russie Démarrage solide de l’année , porté par la croissance en données comparables de toutes les géographies et de toutes les catégories : +6,2% en Europe, soutenue par la France, le Royaume-Uni et la Pologne ; progrès dans la transformation du portefeuille EDP +11,8% en Amérique du Nord, grâce à un nouveau trimestre de croissance équilibrée de tous les segments +16,0% en Chine, Asie du Nord et Océanie, avec une croissance à deux chiffres de chacune des trois catégories +12,6% en Amérique Latine, portée par le Mexique et le Brésil, avec des volumes résilients +11,8% dans le Reste du Monde, tirée notamment par des effets calendaires favorables

Objectifs 2023 relevés : croissance du chiffre d’affaires désormais attendue entre +4 et +6% en données comparables ; amélioration modérée de la marge opérationnelle courante confirmée





En million d’euros

Excepté % T1

2022 T1

2023 Variation données publiées Variation données comparables Variation volume/

mix



PAR ZONE GEOGRAPHIQUE Europe 2 142 2 248 +4,9% +6,2% -4,0% Amérique du Nord 1 1 477 1 714 +16,0% +11,8% +0,8% Chine, Asie du Nord & Océanie 2 735 824 +12,1% +16,0% +14,3% Amérique Latine 3 602 689 +14,6% +12,6% -0,1% Reste du Monde 1 280 1 486 +16,2% +11,8% -1,1%



PAR CATEGORIE EDP 3 365 3 768 +12,0% +9,3% -3,2% Nutrition Spécialisée 1 919 2 143 +11,6% +12,0% +5,4% Eaux 951 1 051 +10,5% +12,0% +2,5% TOTAL 6 236 6 962 +11,6% +10,5% +0,2%

Commentaire d’Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général

« Ce premier trimestre a vu un démarrage solide de l’année 2023, avec un chiffre d’affaires en croissance de +10,5% en données comparables, soutenu par un fort effet prix et un effet volume/mix résilient, en hausse de +0,2% par rapport à l’an dernier. Cette performance a été portée par toutes nos catégories et géographies, et plus particulièrement par les zones Amérique du Nord, et Chine, Asie du Nord et Océanie, et accentuée par des effets calendaires favorables.

Ce trimestre démontre, une fois encore, nos progrès réguliers dans le déploiement des différents piliers de notre stratégie Renew Danone : amélioration de la qualité de notre exécution, investissements dans nos marques et nos plateformes les plus performantes, rationalisation et optimisation de notre portefeuille.

Si ces progrès sont encourageants, il nous reste toutefois beaucoup à faire. Nous demeurons totalement concentrés sur l’exécution de notre stratégie Renew Danone, avec pour objectif de renouer avec un modèle de création de valeur durable. »

I. CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2022

Au premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 6 962 millions d'euros, en progression de +10,5% en données comparables, avec un effet prix de +10,3% et un effet volume/mix de +0,2%. En données publiées, le chiffre d'affaires a augmenté de +11,6%, notamment grâce à l'impact légèrement positif des taux changes (+0,7%), et l’impact positif de la contribution de l’hyperinflation (+1,4%). Le chiffre d'affaires publié intègre également un effet périmètre négatif de -0,6% résultant essentiellement de la déconsolidation de l’activité Eaux en Argentine.

Performance par segment opérationnel

Toutes les géographies ont contribué au solide démarrage de l’année. En Europe, le chiffre d’affaires a augmenté de +6,2% en données comparables, avec un effet prix de +10,2% et un volume/mix de -4,0%. La croissance a été soutenue par la France, le Royaume-Uni et la Pologne, et la bonne performance des marques Danone, Actimel, Alpro, evian et Aptamil. En parallèle, de nouveaux progrès ont été enregistrés dans la transformation du portefeuille EDP en Europe. En Amérique du Nord, la bonne dynamique de croissance s’est poursuivie, portée par des investissements continus et une exécution solide ; le chiffre d’affaires y a augmenté de +11,8% en données comparables, avec un effet prix de +11,0% et un volume/mix de +0,8%. La performance a été tirée par les marques de yaourt Oikos et Activia, et par les marques de crèmes à café International Delight et Stok, alors que les Produits d’origine végétale ont enregistré une croissance modérée, sur une base de comparaison élevée. En Chine, Asie du Nord et Océanie, le chiffre d’affaires a augmenté de +16,0% en données comparables, avec un effet prix de +1,7% et un volume/mix de +14,3%. En Chine, la Nutrition Infantile a connu un fort démarrage de l’année, bénéficiant notamment de livraisons plus élevées, alors que la Nutrition pour Adulte et les Solutions Pédiatriques ont enregistré une croissance forte à deux chiffres. Dans la catégorie des Eaux, Mizone a connu un début d’année encourageant, dans un environnement opérationnel plus favorable, et dans la catégorie EDP, le Japon a affiché un nouveau trimestre de progression à deux chiffres, tirée par les marques Oikos et Danone. En Amérique Latine, le chiffre d’affaires a augmenté de +12,6% en données comparables, porté par le Mexique et le Brésil, avec un effet prix de +12,7% et un volume/mix de -0,1%. La performance des produits laitiers a été tirée par les marques Danone, Activia, Danette et YoPro, alors que celle des Eaux a été portée par la bonne dynamique de la marque Bonafont, et plus particulièrement celle des petits formats et des boissons aromatisées. Enfin, dans le Reste du Monde, le chiffre d’affaires a augmenté de +11,8%, avec un effet prix de +12,9% et un volume/mix de -1,1%. Hors EDP Russie, le volume/mix est positif au premier trimestre, bénéficiant notamment d’effets calendaires favorables. L’Asie du Sud Est a affiché une croissance proche de 15%, sur une base favorable, portée par les catégories Eaux et Nutrition Spécialisée.

Performance par géographie et par catégorie

Q1 2023



Europe Amérique du Nord Chine, Asie du Nord & Océanie AMEA, CEI & Amérique Latine Total Chiffre d’affaires (m€) Variation données comparables Chiffre d’affaires (m€) Variation données comparables Chiffre d’affaires (m€) Variation données comparables Chiffre d’affaires (m€) Variation données comparables Chiffre d’affaires (m€) Variation données comparables EDP 1 067 +5,3% 1 567 +11,8% 85 +19,5% 1 049 +8,6% 3 768 +9,3% Nutrition Spécialisée 752 +2,5% 86 +6,7% 609 +15,2% 696 +22,1% 2 143 +12,0% Eaux 429 +16,1% 61 +19,2% 131 +17,4% 430 +6,0% 1 051 +12,0% Total 2 248 +6,2% 1 714 +11,8% 824 +16,0% 2 176 +12,0% 6 962 +10,5%

II. OBJECTIFS 2022 RELEVES

La croissance du chiffre d’affaires est désormais attendue entre +4 et +6% en données comparables, versus +3 et +5% précédemment, avec une amélioration modérée de la marge opérationnelle courante confirmée.

III. EVENEMENTS IMPORTANTS SUR LA PERIODE

15 mars 202 3 : Danone a annoncé que Sanjiv Mehta a été proposé pour rejoindre le Conseil d’Administration en qualité d’administrateur indépendant. Son mandat en tant Directeur Général de Hindustan Unilever (HUL) prend fin le 26 juin 2023. Sa nomination au Conseil d’Administration de Danone sera soumise au vote des actionnaires lors de l’Assemblée Générale le 27 avril, pour rejoindre le Conseil au 1 er juillet 2023.





: Danone a annoncé que Sanjiv Mehta a été proposé pour rejoindre le Conseil d’Administration en qualité d’administrateur indépendant. Son mandat en tant Directeur Général de Hindustan Unilever (HUL) prend fin le 26 juin 2023. Sa nomination au Conseil d’Administration de Danone sera soumise au vote des actionnaires lors de l’Assemblée Générale le 27 avril, pour rejoindre le Conseil au 1 juillet 2023. 24 avril 2023 : Danone a annoncé son intention d'exercer l'option de remboursement de son émission obligataire hybride de 750m€ lancée en 2017. La date de remboursement est prévue le 23 juin 2023.





VI. NOUVELLE COMMUNICATION FINANCIÈRE

Communication financière

Le reporting externe de Danone a été ajusté pour refléter les changements organisationnels. Depuis le premier trimestre 2023, l'entreprise présente ses indicateurs clés (chiffre d'affaires net, croissance du chiffre d’affaires en données comparables, résultat opérationnel courant et marge opérationnelle courante) selon cinq segments opérationnels ajustés :

L'Europe, qui inclut désormais l'Ukraine (auparavant inclus dans la zone Reste du monde) ;

L’Amérique du Nord qui comprend les États-Unis et le Canada (inchangé) ;

La Chine, Asie du Nord, Océanie (inchangé) ;

L'Amérique Latine (auparavant inclus dans la zone Reste du Monde) ;

Le Reste du monde, incluant la zone AMOA (Asie, Moyen-Orient dont la Turquie, Afrique) et CEI.





Le reporting global par catégorie reste inchangé, et Danone continue à rendre compte de la performance, tant sur le chiffre d'affaires que sur le résultat opérationnel courant et la marge, pour l’activité des Produits laitiers et d’origine végétale, Nutrition Spécialisée et Eaux.

Définition de la variation en données comparables

Tous les pays ayant une économie hyperinflationniste sont désormais inclus dans nos variations en données comparables. Cependant, afin de limiter l'effet de distorsion de l'hyperinflation, la croissance du chiffre d'affaires net de nos entités dans des pays en hyperinflation supérieure à c. 26% par an est exclue de notre calcul de la croissance du chiffre d'affaires net en données comparables. En effet, en moyenne un niveau d’inflation annuelle de 26% sur 3 ans requiert en général l’application du retraitement d’hyperinflation au sens des normes IFRS.

Données 2022 retraitées par nouveaux segments opérationnels et selon la nouvelle méthodologie du calcul de la croissance du chiffre d’affaires en données comparables

Premier trimestre

2022 Second trimestre

2022 Troisième trimestre

2022 Quatrième trimestre

2022 2022 Variation données comparables Variation volume/

mix Variation données comparables Variation volume/

mix Variation données comparables Variation volume/

mix Variation données comparables Variation volume/

mix Variation données comparables Variation volume/

mix PAR ZONE GEOGRAPHIQUE Variation données comparables Variation volume/

mix Europe +5,2% +2,4% +4,2% -0,7% +5,4% -2,7% +3,6% -6,4% +4,6% -1,9% Amérique du Nord +5,5% +1,3% +8,9% +2,0% +11,2% +1,0% +9,7% -2,1% +8,9% +0,5% Chine, Asie du Nord & Océanie +15,3% +13,2% +3,3% +4,3% +6,8% +5,2% +3,4% 2,1% +6,7% +4,9% Amérique Latine +9,7% +1,4% +15,7% +1,2% +18,1% +4,0% +15,1% -4,4% +14,7% +0,5% Reste du Monde +5,5% -1,4% +8,5% +0,4% +8,1% -6,7% +4,8% -5,5% +6,7% -3,3% PAR CATEGORIE EDP +3,8% -1,5% +5,6% -2,1% +6,1% -4.8% +7,5% -6,9% +5,8% -3,9% Nutrition Spécialisée +9,0% +5,2% +10,4% +8,0% +11,5% +1.7% +6,5% +1,3% +9,3% +3,6% Eaux +14,1% +11,5% +5,1% -1,6% +10,8% +5.3% +0,9% -4,5% +7,5% +2,4% Total +6,8% +2,4% +6,9% +1,0% +8,5% -1.0% +6,2% -4,0% +7,1% -0,6%





T1 2022



Europe Amérique du Nord Chine, Asie du Nord & Océanie AMEA, CEI & Amérique Latine Total Chiffre d’affaires (m€) Variation données comparables Chiffre d’affaires (m€) Variation données comparables Chiffre d’affaires (m€) Chiffre d’affaires (m€) Variation données comparables Chiffre d’affaires (m€) Variation données comparables Chiffre d’affaires (m€) EDP 1 041 -0,3% 1 351 +5,1% 77 +4,0% 896 +6,9% 3 365 +3,8% Nutrition Spécialisée 743 +9,6% 77 +4,7% 543 +21,5% 557 -0,7% 1 919 +9,0% Eaux 358 +14,4% 49 +17,7% 115 -1,2% 429 +18,5% 951 +14,1% Total 2 142 +5,2% 1 477 +5,5% 735 +15,3% 1 881 +6,7% 6 236 +6,8%





T2 2022



Europe Amérique du Nord Chine, Asie du Nord & Océanie AMEA, CEI & Amérique Latine Total Chiffre d’affaires (m€) Variation données comparables Chiffre d’affaires (m€) Variation données comparables Chiffre d’affaires (m€) Chiffre d’affaires (m€) Variation données comparables Chiffre d’affaires (m€) Variation données comparables Chiffre d’affaires (m€) EDP 1 046 -0,2% 1 500 +7,7% 89 +14,3% 1 049 +8,8% 3 684 +5,6% Nutrition Spécialisée 742 +7,3% 97 +23,0% 617 +9,7% 649 +13,4% 2 106 +10,4% Eaux 501 +9,4% 65 +18,8% 230 -13,6% 482 +10,5% 1 277 +5,1% Total 2 289 +4,2% 1 662 +8,9% 936 +3,3% 2 180 +10,5% 7 067 +6,9%





T3 2022



Europe Amérique du Nord Chine, Asie du Nord & Océanie AMEA, CEI & Amérique Latine Total Chiffre d’affaires (m€) Variation données comparables Chiffre d’affaires (m€) Variation données comparables Chiffre d’affaires (m€) Chiffre d’affaires (m€) Variation données comparables Chiffre d’affaires (m€) Variation données comparables Chiffre d’affaires (m€) EDP 1 016 +1,2% 1 610 +8,3% 89 +14,7% 1 147 +7,8% 3 862 +6,1% Nutrition Spécialisée 738 +8,9% 130 +52,2% 611 +5,3% 655 +15,4% 2 134 +11,5% Eaux 516 +9,2% 73 +26,3% 239 +7,6% 510 +12,5% 1 338 +10,8% Total 2 270 +5,4% 1 813 +11,2% 940 +6,8% 2 311 +11,0% 7 334 +8,5%





T4 2022



Europe Amérique du Nord Chine, Asie du Nord & Océanie AMEA, CEI & Amérique Latine Total Net sales (€m) LFL sales growth (%) Net sales (€m) LFL sales growth (%) Net sales (€m) LFL sales growth (%) Net sales (€m) LFL sales growth (%) Net sales (€m) LFL sales growth (%) EDP 1 034 +1,5% 1 624 +11,1% 85 +15,5% 1 144 +8,5% 3 887 +7,5% Nutrition Spécialisée 753 +7,7% 72 -17,6% 659 +3,7% 664 +11,7% 2 147 +6,5% Eaux 382 +1,5% 64 +12,8% 72 -10,3% 454 +1,1% 972 +0,9% Total 2 169 +3,6% 1 759 +9,7% 817 +3,4% 2 261 +7,8% 7 007 +6,2%





2022



Europe Amérique du Nord Chine, Asie du Nord & Océanie AMEA, CEI & Amérique Latine Total Net sales (€m) LFL sales growth (%) Net sales (€m) LFL sales growth (%) Net sales (€m) LFL sales growth (%) Net sales (€m) LFL sales growth (%) Net sales (€m) LFL sales growth (%) EDP 4 137 +0,6% 6 085 +8,1% 340 +12,4% 4,237 +8,0% 14 799 +5,8% Nutrition Spécialisée 2 977 +8,3% 376 +15,6% 2 431 +9,3% 2,535 +9,7% 8 319 +9,3% Eaux 1 757 +8,5% 251 +19,0% 656 -4,4% 1,879 +10,2% 4 543 +7,5% Total 8 871 +4,6% 6 712 +8,9% 3 428 +6,7% 8,651 +9,0% 27 661 +7,1%

VII. NORMES IFRS ET INDICATEURS FINANCIERS NON DEFINIS PAR LES NORMES IFRS

IAS 29 : impact sur les données publiées

Toutes les conditions ont été atteintes pour considérer la Turquie comme une économie hyperinflationniste au sens des normes IFRS (notamment la condition requise concernant le niveau d’inflation cumulée sur 3 ans, l’inflation des prix à la consommation ayant dépassé le seuil de 100% au premier semestre 2022), et par conséquent, que la norme IAS 29 relative à l’information financière dans les économies hyperinflationnistes devenait applicable à ce pays à compter du 1er janvier 2022.

Danone applique la norme IAS 29 aux pays en hyperinflation au sens des normes IFRS. La norme IAS 29 requiert de retraiter les éléments non-monétaires des actifs et passifs des pays en hyperinflation ainsi que leur compte de résultat pour refléter l’évolution du pouvoir d’achat général de sa monnaie fonctionnelle, entraînant un profit ou une perte sur la position monétaire nette qui est enregistré en résultat net. De plus, les états financiers de ces pays sont convertis au taux de clôture de la période considérée.

Effet d’IAS 29 sur les données publiées

(en millions d’€ sauf %) T1 2023 Chiffre d’affaires -6,4 Croissance du chiffre d’affaires (%) -0,09%

Indicateurs financiers non définis par les normes IFRS

En raison des règles d’arrondis, la somme des valeurs présentées peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Les variations en données comparables du chiffre d’affaires, du résultat opérationnel courant et de la marge opérationnelle courante reflètent la performance organique de Danone en excluant essentiellement l’impact :

des variations de périmètre en calculant les indicateurs de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent

des changements dans les principes comptables applicables ;

des variations de taux de change en calculant les indicateurs de l’exercice considéré et ceux de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est un taux annuel prévisionnel déterminé par Danone pour l’exercice considéré et appliqué aux deux exercices).





Tous les pays ayant une économie hyperinflationniste sont maintenant inclus dans les variations en données comparables comme suit : la croissance du chiffre d'affaires net dans ces pays en hyperinflation, supérieure à environ 26% par an (en moyenne un niveau d’inflation annuelle de 26% sur 3 ans requiert en général l’application du retraitement d’hyperinflation au sens des normes IFRS) est désormais exclue du calcul de la croissance du chiffre d'affaires net en données comparables.

Passage des données publiées aux données comparables

(en millions d’€ sauf %) T1 2022 Variations en données comparables Effets des variations du périmètre de consolidation Effets des variations des taux de change et autres y compris IAS 29 Contribution de l’hyperinflation Variations en données publiées T1 2023 Chiffre d’affaires 6 236 +10,5% -0,6% +0,4% +1,4% +11,6% 6 962

Le résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel de Danone avant prise en compte des Autres produits et charges opérationnels. Les Autres produits et charges opérationnels comprennent des éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de Danone et ont une valeur prédictive limitée, altérant l’appréciation de sa performance opérationnelle courante et son évolution. Ils incluent principalement :

les plus ou moins-values de cession d’activités et de participations consolidées ;

les dépréciations d’actifs incorporels à durée de vie indéfinie ;

les coûts relatifs à des opérations de restructurations stratégiques ou de transformation ;

les coûts relatifs à des opérations de croissance externe majeures ;

les coûts (encourus ou estimés) liés à des crises et litiges majeurs ;

dans le cadre des normes IFRS 3 Révisée et IAS 27 Révisée, (i) les frais d’acquisitions des sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) les écarts de réévaluation comptabilisés suite à une perte de contrôle, et (iii) les variations des compléments de prix d’acquisition ultérieures à une prise de contrôle.

La marge opérationnelle courante correspond au ratio résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires.

DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone. Dans certaines hypothèses, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que « estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « perspectives », « objectif », « planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d’autres termes qui ont un sens similaire. Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative, des prédictions concernant les activités, opérations, directions, performance et résultats futurs de Danone.

Bien que Danone estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, elles comportent de nombreux risques et incertitudes, et en conséquence les résultats réels pourront différer significativement des résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au document d’enregistrement universel de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière version est disponible sur www.danone.com).

Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone.

La conférence téléphonique à destination des analystes et des investisseurs,

sera diffusée en direct aujourd'hui à 8h30 (heure de Paris) sur le site Internet www.danone.com .

Le support de la présentation sera également disponible sur le site Internet, section Investisseurs.

1Etats-Unis et Canada ; 2Chine, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande ; 3Mexique, Brésil, Argentine et Uruguay

Toutes les références aux variations en données comparables, résultat et marge opérationnels courants correspondent à des indicateurs non définis par les normes IFRS. La définition de ces indicateurs ainsi que leur rapprochement avec les états financiers sur l’ensemble des périodes présentées figurent en pages 5 à 6 ci-après

