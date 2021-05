DANONE lanterne rouge du CAC 40

En tête du CAC 40 hier, Danone est aujourd'hui lanterne rouge. La faute à Goldman Sachs qui a dégradé sa recommandation de Neutre à Vendre sur le titre et abaissé son objectif de cours de 60 à 53 euros. Le broker a pris en considération la baisse de la démographie observée dans plusieurs zones clefs (plus particulièrement en Chine où les naissances ont chuté de 18% en 2020).



Le bureau d'études adopte une vision plus prudente en termes de parts de marché et réduit sa prévision de marges dans le segment de la Nutrition spécialisée, ou nutrition infantile. Ses prévisions d'Ebit ressortent inférieures de 1%, 8% et 11% sous le consensus pour 2021, 2022 et 2023.



Certes ajoute la banque américaine, la nomination imminente d'un nouveau directeur général pourrait être un facteur positif pour la valeur mais, selon elle, cela ne compense pas les préoccupations liées au consensus des estimations de bénéfice.

Selon la presse, le conseil d'administration du géant de l'alimentation français se préparerait à nommer Antoine de Saint-Affrique.



L'ancien patron du leader mondial du cacao, le groupe suisse Barry Callebaut figure dans la " short list " avec Nathalie Roos, l'ancienne patronne de la division Produits professionnels de L'Oréal. Antoine de Saint-Affrique serait parvenu à un accord avec Danone sur sa rémunération, qui restait jusqu'ici un point bloquant. Affaire à suivre.



Ce matin, un autre courtier, Jefferies, a publié une note sur Danone, mais à la tonalité plus positive.

L'analyste en effet a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 67 euros après la finalisation de la cession de la part de 9,8% du chinois Mengniu pour environ 1,6 milliard d'euros. Le groupe a prévu d'allouer la majorité du fruit de la vente à des rachats d'actions. Selon le broker, cette opération aura un impact relutif d'environ 3% sur le bénéfice par action récurrent.



Hier, Danone a gagné 1,66% après l'annonce de cette transaction.