DANONE : Emmanuel Faber est remercié

Le conseil d'administration de Danone a mis fin aux fonctions d'Emmanuel Faber comme PDG, et a nommé Gilles Schnepp président du conseil d'administration avec effet immédiat. Le conseil a par ailleurs décidé de nommer Véronique Penchienati-Bosetta, actuellement directrice générale International, et Shane Grant, actuellement directeur général Amérique du Nord, pour diriger conjointement l'entreprise pendant que la recherche d'un nouveau directeur général se poursuit.



Véronique Penchienati-Bosetta (directrice générale) et Shane Grant (directeur général délégué) travailleront ensemble pour assurer la continuité opérationnelle de l'entreprise.



La priorité du nouveau président et du conseil d'administration sera de conduire la transition, notamment à travers la recherche d'un nouveau directeur général. Danone a mandaté un cabinet de recrutement international pour mener à bien cette recherche. Gilles Schnepp et le comité de gouvernance superviseront ce processus afin de s'assurer qu'un dirigeant d'envergure internationale soit nommé.



Dans le cadre de sa mission, Gilles Schnepp sera appuyé par Laurent Sacchi, directeur délégué à la présidence, Juergen Esser, directeur général Finances, et par l'ensemble des membres du comité exécutif.



Le conseil d'administration est convaincu de la nécessité d'allier un fort niveau de performance économique au respect du modèle unique d'entreprise à mission de Danone, en s'appuyant sur la force de son portefeuille de marques et sur la qualité exceptionnelle de ses équipes.



Gilles Schnepp, président de Danone, a déclaré : " C'est un honneur d'être nommé président du conseil d'administration de Danone à ce moment important pour l'entreprise. J'ai une grande admiration pour l'histoire de Danone et sa contribution à la société à travers son positionnement santé et son engagement en faveur du développement durable. La priorité du conseil est désormais de conduire la transition de Danone vers une gouvernance renforcée. Cela passe par une accélération du processus de recrutement d'un nouveau directeur général, tandis que Véronique et Shane assureront la direction de l'entreprise pendant la période de transition. Je serai heureux de travailler avec le conseil pour appuyer ces derniers dans leur rôle, ainsi que l'ensemble de l'équipe de direction dans l'accélération de nos efforts pour créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes."