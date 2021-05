DANONE : Goldman Sachs dégrade à Vendre

Goldman Sachs a dégradé sa recommandation de Neutre à Vendre sur le titre Danone et abaissé son objectif de cours de 60 à 53 euros. Le broker a pris en considération la baisse de la démographie observée dans plusieurs zones clefs (plus particulièrement en Chine où les naissances ont chuté de 18% en 2020). Le bureau d'études adopte une vision plus prudente en termes de parts de marché et réduit sa prévision de marges dans le segment de la Nutrition spécialisée. Ses prévisions d'Ebit ressortent inférieures de 1%, 8% et 11% sous le consensus pour 2021, 2022 et 2023.