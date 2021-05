DANONE : Ron Oswald, ancien secrétaire général de l'UITA, rejoint le comité de mission de Danone

Communiqué de presse – Paris, le 3 mai 2021

Ron Oswald, ancien secrétaire général de l’UITA1,

rejoint le comité de mission de Danone

Il y a un an, Danone devenait une Entreprise à Mission, une nouvelle étape dans son modèle de création de valeur durable pour toutes les parties prenantes : salariés, partenaires, actionnaires et bien d’autres encore. A cette occasion, un comité de mission a été formé afin d’examiner et de discuter la feuille de route et les progrès de la Société, notamment sur des sujets tels que la santé et la nutrition, l’eau, l’agriculture, la biodiversité, les emballages, l’innovation sociale, les enjeux humains et sociaux.

La nomination de Ron Oswald permet de renforcer le comité de mission avec l’une des personnalités les plus éminentes du monde syndical international.

Pascal Lamy, Président du Comité de Mission, déclare :

« Je me félicite, au nom de l’ensemble du comité que j’ai la fierté de diriger, de l’arrivée de Ron. Au lendemain de la remise de notre tout premier rapport, je mesure à quel point nos travaux sont nombreux et tous tellement fondamentaux. L’expérience et la clairvoyance de Ron sont autant de qualités dont nous avons hâte de profiter, dans la perspective, toujours, de nous assurer de la poursuite des engagements pionniers de Danone. »

Ron Oswald a rejoint l’Union Internationale des Travailleurs de l’Alimentation (UITA) en 1987. Il en a été élu secrétaire général entre 1997 et 2017. L'UITA est une fédération syndicale internationale représentant plus de dix millions de travailleurs de 423 syndicats indépendants et démocratiques dans 127 pays.

Sous son mandat, l'UITA a réussi à devenir le syndicat de référence auprès des plus importantes entreprises mondiales du secteur, en privilégiant un dialogue permanent mais déterminé, entre les directions de chacune de ces entreprises et l'UITA.

Ron Oswald déclare :

« Après avoir servi pendant 30 ans au sein du syndicat international de travailleurs du secteur dans lequel opère Danone, je suis honoré de rejoindre cette initiative de gouvernance pionnière en tant que membre du Comité de Mission. Au fil des années, j’ai été témoin des efforts de Danone pour rester fidèle au son double projet économique et social et maintenant à son nouveau modèle de gouvernance autour de sa raison d’être. Je suis aussi très honoré de rejoindre les autres membres du comité, reconnus pour leurs engagements. »

Ron Oswald reste par ailleurs conseiller principal à l'UITA et une figure majeure du syndicalisme mondial, en charge notamment des questions de droits de l'homme au sein des entreprises multinationales de l'alimentation et des boissons.

A propos de Danone (www.danone.com)

Entreprise multi-locale parmi les leaders de l’alimentation, Danone se développe sur des catégories tournées vers la santé et en forte croissance à travers ses 3 métiers : les Produits laitiers et d’origine végétale, les Eaux et la Nutrition spécialisée. Avec un cadre d’action unique, ‘One Planet. One Health’, qui affirme que la santé des personnes et de la planète sont intimement liées, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires plus saines et plus durables. Pour accélérer cette révolution de l’alimentation et créer de la valeur durable et rentable sur le long terme pour toutes ses parties prenantes, Danone a défini neuf Objectifs pour 2030 et est devenue la première société cotée à adopter le statut d'Entreprise à Mission en France. Avec sa raison d’être - apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre - et des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux inscrits dans ses statuts, Danone s'engage à agir de manière efficace, responsable et inclusive, en accord avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. D’ici 2025, Danone a pour ambition de devenir l'une des premières multinationales à obtenir la certification B Corp™. Avec plus de 100 000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 23,6 milliards d'euros en 2020. Le portefeuille de Danone comprend des marques internationales (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, entre autres) ainsi que des marques locales et régionales fortes (notamment AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Horizon Organic, Mizone, Oikos, Prostokvashino, Silk, Vega). Cotée sur Euronext Paris et présente sur le marché OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classée dans les principaux indices de développement durable, dont ceux gérés par Vigeo Eiris et Sustainalytics, ainsi que l'Ethibel Sustainability index, MSCI ESG Indexes, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index, et Access to Nutrition Index.

1 Union Internationale des Travailleurs de l’Alimentation

