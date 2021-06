DANONE : l'indépendance et la souveraineté ne sont plus garanties, prévient Emmanuel Faber

L'ex-PDG de Danone, Emmanuel Faber, brutalement éjecté en mars par le conseil d'administration du groupe, assure que l'indépendance et la souveraineté du géant agroalimentaire français ne sont plus garanties. "Ce conseil n'est pas en état aujourd'hui d'assurer la défense et la souveraineté de Danone. C'est aussi simple que ça donc c'est urgent" de le réformer, a-t-il déclaré lors d'une audition par la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale. Le conseil a fait la grande erreur selon lui de "démarrer un jeu extrêmement malsain avec des activistes ".