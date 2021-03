DANONE : le changement dans la continuité... En attendant son nouveau patron

Danone cède 1,50% à 58,94 euros, certains investisseurs semblent déçus par la décision du conseil d'administration de soutenir le plan de réorganisation du groupe, baptisé Local First présenté en novembre dernier par l'ex-PDG, Emmanuel Faber, évincé en début de semaine sous la pression de plusieurs actionnaires. Ce plan a pour objectif de restructurer l'entreprise autour de pôles régionaux tout en réduisant les coûts.



Ce projet, ainsi que la gestion d'Emmanuel Faber, étaient critiqués par deux des actionnaires du groupe, la société de gestion d'actifs Artisan Partners et le fonds Bluebell Capital, qui ont obtenu le départ du PDG et la scission des fonctions de président et de directeur général.



Le Monde révélait la semaine dernière que ce projet suscitait également l'inquiétude de plusieurs membres du conseil.



" Fusionner les entités eaux, produits laitiers frais et nutrition infantile et spécialisée, c'était remettre en cause la culture du groupe, dont les équipes sont souvent plus attachées à leur marque qu'à l'entité globale de l'entreprise ", expliquait le journal.



Finalement, le nouveau président, Gilles Schnepp, a opté pour la continuité "Ce plan rendra Danone plus fort, nous permettra d'accélérer la croissance et la création de valeur et de mieux répondre aux besoins des consommateurs et des clients dans chaque pays où nous opérons", a déclaré Gilles Schnepp dans une lettre aux actionnaires.



Selon lui, Local First est un plan de réorganisation qui ne liera pas les mains du nouveau directeur général quant à la stratégie. "Nous tenons à préciser qu'il s'agit uniquement d'un cadre organisationnel, qui laisse au nouveau directeur général toute latitude pour concevoir et mettre en œuvre sa stratégie pour la société, y compris, mais sans s'y limiter, l'allocation du capital et les décisions d'investissement, ainsi que tout changement de portefeuille d'activités", a indiqué Gilles Schepp.



Dans une note publiée hier, Deutsche Bank avait confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 62 euros sur Danone après l'éviction d'Emmanuel Faber. Le broker avait compris que le plan Local First était maintenu à court terme.



Pour lui, la grande priorité du groupe est de trouver un successeur. Selon le bureau d'études, ce dernier devrait bénéficier d'une grande latitude pour modifier le cours de l'entreprise.



A cet égard, Gilles Schepp s'est voulu rassurant : "Il est essentiel que le conseil d'administration choisisse un dirigeant respecté dans le monde entier, qui soit prêt à prendre les choses en main dès le premier jour, à évaluer l'état de l'entreprise et à commencer à mettre en œuvre des initiatives très rapidement".