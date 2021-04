DANONE: repli du chiffre d'affaires de 3,3% en comparable au premier trimestre

Au premier trimestre 2021, Danone a publié un chiffre d'affaires consolidé de 5,7 milliards d'euros, en retrait de 3,3% en données comparables. En données publiées, il diminue de 9,4%, essentiellement en raison d'effets de change négatifs (-7%) dus à la dépréciation de plusieurs devises face à l'euro (dollar US, livre turque, rouble). Au niveau régional, l'activité réalisée en Europe et en Amérique du Nord recule de 2,8% en données comparables, pénalisé par une base de comparaison élevée liée à des achats de précaution massifs réalisés dans ces régions en mars 2020 en Nutrition Spécialisée.



Le chiffre d'affaires progresse du pôle Produits Laitiers et d'Origine Végétale a affiché une progression de 1,6% en données comparables, alors que celui en Nutrition Spécialisée a reculé de 7,7%. Le pôle Eaux a quant a lui reculé de 11,6% en comparable.



" Notre performance du premier trimestre est conforme aux attentes et nous maintenons notre prévision de retour à une croissance du chiffre d'affaires en données comparables dès le deuxième trimestre, et de retour à la croissance rentable au second semestre 2021", ont déclaré Véronique Penchienati-Bosetta et Shane Grant, les co-CEOs par intérim.



Par ailleurs, le géant de l'agroalimentaire a également ajouté s'attendre à une marge opérationnelle courante globalement en ligne avec celle de 2020.