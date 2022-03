Danone : A suivre aujourd'hui

Sous la férule de son nouveau directeur général, Antoine de Saint-Affrique, Danone dévoilé son nouveau plan stratégique " Renew Danone ". Ce plan, qui courre jusqu'en 2024, doit permettre au groupe "de renouer avec un modèle de croissance rentable et durable, et sera facilité par un meilleur alignement entre la performance économique de l'entreprise et sa mission".



"2022 sera une année fondatrice pour Danone, avec une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3 et +5% portée par l'effet prix, et une marge opérationnelle courante supérieure à 12%, tenant compte du réinvestissement de la totalité des économies générées par le plan Local First, d'une productivité supérieure à celle de l'année dernière et d'une inflation du coût des intrants comprise entre 10 et 15% (selon les hypothèses macroéconomiques actuelles)", indique la société.



En 2022-2023, Danone ambitionne un retour à la croissance rentable : croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3 et +5%, croissance du résultat opérationnel courant supérieure à celle du chiffre d'affaires en données comparables.



Concernant la création de valeur durable et le rendement pour les actionnaires , un point qui avait grandement contribué à faire chuter Emmanuel Faber, Danone prévoit une amélioration séquentielle du ROIC (retour sur capitaux investis) sur la période, portée par l'allocation disciplinée du capital, par une rotation du portefeuille équivalente à environ 10% du chiffre d'affaires, par une enveloppe annuelle d'investissements ne dépassant pas 4,5% du chiffre d'affaires, ainsi que par une amélioration du besoin en fonds de roulement.



Enfin, Danone promet une politique financière disciplinée articulée autour d'une structure de bilan saine, un objectif de ratio dette nette/Ebitda inférieur à 3 fois, et un dividende annuel stable ou en croissance.