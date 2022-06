Atos (-6,18% à 13,515 euros)



Le chemin de croix se poursuit en Bourse pour Atos. Hier, Atos a dit étudier une possible cession en deux sociétés cotées et annoncé le départ de son Directeur général, Rodolphe Belmer, pourtant arrivé seulement en janvier. Ces derniers jours, la presse avait évoqué des désaccords stratégiques entre l'ancien patron d'Eutelsat et le Conseil d'administration.