Danone : Avis de convocation (brochure)

SOMMAIRE

LE MOT DU PRÉSIDENT 3

CHIFFRES CLÉS 4

EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ

AU COURS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ 5

RÉSULTATS FINANCIERS DE LA SOCIÉTÉ SUR LES CINQ DERNIERS

EXERCICES ET AUTRES INFORMATIONS CLÉS 12

ORDRE DU JOUR 13

COMMENT PARTICIPER À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ? 14

COMMENT COMPLÉTER VOTRE FORMULAIRE DE VOTE ? 18

GOUVERNANCE 20

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET TEXTE

DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 28

RAPPORTS SPÉCIAUX DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 44

DEMANDE D'INSCRIPTION DE TITRES EN COMPTE NOMINATIF PUR 50

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

51

AVERTISSEMENTLes modalités de tenue de l'Assemblée Générale sont susceptibles d'évoluer en fonction des impératifs légaux et/ou sanitaires. Les actionnaires sont par conséquent invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site Internet de la Société : www.danone.com.

Il est précisé qu'il n'y aura pas de cocktail à l'issue de l'Assemblée Générale.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Madame, Monsieur, Cher(e) actionnaire,

J'ai le plaisir de vous informer que l'Assemblée Générale des Actionnaires de Danone se tiendra le mardi 26 avril 2022 à 14h30.

Tout d'abord, c'est une joie de vous annoncer que nous nous retrou- verons "de visu" cette année. Ce moment si particulier pour notre en-treprise n'a pas eu la même saveur ces deux dernières années. C'est donc avec une certaine émotion que je vous présenterai, au nom du Conseil d'Administration et accompagné de notre nouveau Directeur Général, Antoine de Saint-Affrique, l'ensemble du travail et des réali- sations accomplis par nos équipes, engagées chaque jour pour mener à bien la mission de Danone : apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre.

Cette mission prend tout son sens dans cette période de danger, d'instabilité et d'inquiétude que nous traversons. En prenant part aux décisions et aux grandes orientations de l'entreprise - en vous pronon- çant sur l'ensemble des résolutions soumises à votre approbation - et en vous exprimant lors des questions-réponses, vous prouverez que chaque voix, que votre voix, compte.

Cette année, cinq dirigeants de premier rang, en ce compris Antoine de Saint-Affrique, notre Directeur Général, seront proposés à vos suffrages pour rejoindre le Conseil d'Administration, dont quatre en qualité d'Administrateurs indépendants. Leur profil - s'ils sont nommés - permettra au Conseil d'assurer le nécessaire équilibre de compétences, de perspectives et d'expériences afin de soutenir la performance de Danone.

J'espère donc vous retrouver nombreux pour exercer vos droits d'ac- tionnaires par vos questions et votre vote. Votre voix est nécessaire et précieuse, notamment pour soutenir le groupe dans sa nouvelle dynamique incarnée par le plan stratégique "Renew Danone" présenté le 8 mars dernier à Evian.

Vous trouverez, dans le présent document, toutes les informations utiles en vue de cette réunion ainsi que les indications pour pouvoir y participer.

Merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre confiance et votre solide soutien.

Gilles Schnepp, Président du Conseil d'Administration

CHIFFRES CLÉS

24,3 mds € +3,4 % (a) CHIFFRE D'AFFAIRES 13,7 % -30 pb (b) MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE 3,31 € -1,1 % (b) BNPA COURANT 2,5 Mds € FREE CASH FLOW 3,0x DETTE NETTE/EBITDA 1,94 € DIVIDENDE PAR ACTION AAA (c) CLASSÉE TRIPLE A PAR LE CDP POUR LA 3e ANNÉE CONSÉCUTIVE, UNE DES 14 ENTREPRISES AU MONDE PARMI PRÈS DE 12 000 ENTREPRISES ÉVALUÉES 62 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES COUVERT PAR LA CERTIFICATION B CORP™ (a) En données comparables.

(b) En données publiées. (c) Scores obtenus au titre des questionnaires CDP Climate Change, CDP Water security et CDP Forests.

PRODUITS LAITIERS ET D'ORIGINE VÉGÉTALE

NUTRITION SPÉCIALISÉE

EAUX

13,1 Mds€ +3,7 % (a)7,2 Mds€ +1,0 % (a)4,0 Mds€ +7,2 % (a) Chiffre d'affaires 2021 Marge opérationnelle 9,8 % -33 pb (b)23,5 % -105 pb (b)8,9 % +194 pb (b) courante 2021

4

DANONE AVIS DE CONVOCATION 2022

EXPOSÉ SOMMAIRE DE

LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ

Pour plus d'informations sur la situation de Danone au cours de l'exercice écoulé, se référer au chapitre 3. Activités de Danone en 2021 du Document d'Enregistrement Universel 2021 qui a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 16 mars 2022 sous le numéro D.22-0109 et peut être consulté sur le site internet de Danone à l'adresse suivante :www.danone.com(Onglet Investisseurs / Publication & Événements / Documents de Référence/URD)

INFORMATIONS FINANCIÈRES CLÉS

Variation en données (en millions d'euros sauf mention contraire) 2020 2021 publiées comparables (a) Chiffre d'affaires 23 620 24 281 2,8 % 3,4 % Résultat opérationnel courant (a) 3 317 3 337 0,6 % 2,8 % Marge opérationnelle courante (a) 14,0 % 13,7 % -30 pb -9 pb Produits et charges opérationnels non courants (519) (1 080) (560) Résultat opérationnel 2 798 2 257 (19,3) % Marge opérationnelle 11,8 % 9,3 % -255 pb Résultat net courant - Part du Groupe (a) 2 189 2 165 (1,1) % Résultat net non courant - Part du Groupe (233) (241) (7) Résultat net - Part du Groupe 1 956 1 924 (1,6) % BNPA courant (en euros) (a) 3,34 3,31 (1,1) % BNPA (en euros) 2,99 2,94 (1,7) % Free cash flow (a) 2 052 2 489 21,3 % Trésorerie provenant de l'exploitation 2 967 3 474 17,1 % Variation en données

Exercice clos le 31 décembre

(a) Voir définition au paragraphe 3.5 Indicateurs financiers non définis par les normes IFRS du Document d'Enregistrement Universel 2021.

CHIFFRE D'AFFAIRES

Chiffre d'affaires consolidé

En 2021, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 24,3 milliards d'eu- ros, en croissance de +3,4 % en données comparables, porté par un effet valeur de +4,0 % et un effet volume de -0,6 %.

En données publiées, le chiffre d'affaires est en hausse de +2,8 %, pénalisé par l'impact négatif des taux de change (-2,0 %) dû à la dépréciation de devises par rapport à l'euro en Amérique Latine, en

Chiffre d'affaires par Pôle

EDP

Chiffre d'affaires

En 2021, le chiffre d'affaires des Produits laitiers et d'origine végétale a progressé de +3,7 % en données comparables, avec une hausse de +0,7 % en volume et de 3,0 % en valeur.

Indonésie, en Turquie, au Japon et en Russie. Le chiffre d'affaires publié intègre également une contribution organique de +0,7 % des pays en hyperinflation, ainsi qu'un effet périmètre légèrement favorable (+0,4 %) résultant essentiellement des effets conjoints de l'intégration de Harmless Harvest et de Follow Your Heart d'une part, et de la cession de Vega d'autre part.

Principaux marchés

Le portefeuille de Produits laitiers a affiché une progression solide, et les Produits d'origine végétale ont enregistré une croissance proche de 10 %, malgré des difficultés d'approvisionnement au second semestre.

DANONE AVIS DE CONVOCATION 2022

5