Connexion
E-mail
Mot de passe
Afficher le mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Danone
  6. Actualités
  7. Synthèse
    BN   FR0000120644

DANONE

(BN)
  Rapport
Cours en temps réel. Temps réel Euronext Paris - 22/02 17:35:12
54.58 EUR   -1.39%
08:04Danone a vu ses résultats lestés par l'inflation en 2021
DJ
07:53BOURSE DE PARIS : Même pas peur ?
07:46DANONE : bénéfice net en repli en 2021
AW
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Danone-Chiffre d'affaires annuel de 24,28 mds

23/02/2022 | 07:30
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

23 février (Reuters) - Danone annonce mercredi:

* UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN 2021 À EUR 3,34 MDS (CONSENSUS DANONE: EUR 3,30 MDS)

* UN RÉSULTAT NET COURANT PART DU GROUPE EN 2021 À EUR 2,17 MDS (CONSENSUS DANONE: EUR 2,14 MDS)

* UN CA EN 2021 À EUR 24,28 MDS (CONSENSUS DANONE: EUR 24,08 MDS)

* UN FREE CASH FLOW À FIN 2021 À EUR 2,49 MDS (CONSENSUS DANONE: EUR 1,89 MDS)

* UN DIVIDENDE PROPOSÉ À EUR 1,94 PAR ACTION, VERSÉ EN NUMÉRAIRE

* QUE LE DÉPLOIEMENT DE LOCAL FIRST EST BIEN ENGAGÉ ; TRANSFORMATION RÉALISÉE EN EUROPE

* QU'IL PARTAGERA SES OBJECTIFS POUR 2022 ET POUR LE MOYEN-TERME LORS D'UN SÉMINAIRE INVESTISSEURS LE 8 MARS


© Reuters 2022
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur DANONE
08:04Danone a vu ses résultats lestés par l'inflation en 2021
DJ
07:53BOURSE DE PARIS : Même pas peur ?
07:46DANONE : bénéfice net en repli en 2021
AW
07:41Danone dévoile un chiffre d'affaires plus élevé que prévu pour le quatrième trimestre e..
ZR
07:40Danone-Le chiffre d'affaires supérieur aux attentes au T4
RE
07:32DANONE : Résultats 2021 solides; Forte croissance au quatrième trimestre
GL
07:32DANONE : Résultats 2021 solides; Forte croissance au quatrième trimestre
GL
07:30Danone-Chiffre d'affaires annuel de 24,28 mds
RE
07:30Danone - déploiement de local first bien engagé ; transformation…
RE
07:30Danone - partagera ses objectifs pour 2022 et pour le moyen-term…
RE
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur DANONE
Plus de recommandations
Données financières
CA 2021 24 030 M 27 251 M -
Résultat net 2021 1 920 M 2 177 M -
Dette nette 2021 11 071 M 12 555 M -
PER 2021 17,5x
Rendement 2021 3,57%
Capitalisation 35 523 M 40 285 M -
VE / CA 2021 1,94x
VE / CA 2022 1,82x
Nbr Employés 100 383
Flottant -
Graphique DANONE
Durée : Période :
Danone : Graphique analyse technique Danone | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique DANONE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 26
Dernier Cours de Cloture 54,58 €
Objectif de cours Moyen 60,80 €
Ecart / Objectif Moyen 11,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Antoine Bernard de Saint-Affrique Chief Executive Officer
Juergen Esser Chief Financial, Technology & Data Officer
Gilles Schnepp Non-Executive Chairman
Domitille Doat-Le Bigot Chief Digital Officer
Vikram Agarwal Chief Operations Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
DANONE-0.02%40 285
NESTLÉ S.A.-6.86%357 844
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.0.24%91 630
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD-9.60%49 568
THE KRAFT HEINZ COMPANY12.53%47 065
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY13.49%42 944