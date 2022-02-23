Danone-Chiffre d'affaires annuel de 24,28 mds

23 février (Reuters) - Danone annonce mercredi:
* UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN 2021 À EUR 3,34 MDS
(CONSENSUS DANONE: EUR 3,30 MDS)
* UN RÉSULTAT NET COURANT PART DU GROUPE EN 2021 À EUR 2,17
MDS
(CONSENSUS DANONE: EUR 2,14 MDS)
* UN CA EN 2021 À EUR 24,28 MDS (CONSENSUS DANONE: EUR 24,08
MDS)
* UN FREE CASH FLOW À FIN 2021 À EUR 2,49 MDS (CONSENSUS
DANONE:
EUR 1,89 MDS)
* UN DIVIDENDE PROPOSÉ À EUR 1,94 PAR ACTION, VERSÉ EN
NUMÉRAIRE
* QUE LE DÉPLOIEMENT DE LOCAL FIRST EST BIEN ENGAGÉ ;
TRANSFORMATION RÉALISÉE EN EUROPE
* QU'IL PARTAGERA SES OBJECTIFS POUR 2022 ET POUR LE
MOYEN-TERME
LORS D'UN SÉMINAIRE INVESTISSEURS LE 8 MARS