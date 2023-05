Danone : Compte-rendu de l'Assemblée Générale 2023

Gilles SCHNEPP a poursuivi sa présentation en invoquant la richesse et la diversité des parcours des Administrateurs, véritable atout pour le Conseil, qu'il s'agisse d'expertise sectorielle, internationale, financière, scientifique, RSE ou encore managériale au plus haut niveau. Il a également souligné le caractère actif des membres du Conseil et leur assiduité. Il a par ailleurs évoqué les déplacements réalisés au cours de l'année, qui ont permis aux Administrateurs de mieux connaître Danone, notamment lors du séminaire stratégique aux Pays-Bas centré sur la catégorie Nutrition Spécialisée. Puis, il a rappelé que les réunions des Administrateurs indépendants ont lieu tous les six mois et permettent d'assurer la bonne interaction entre le Conseil et le management.

Enfin, Gilles SCHNEPP a présenté les modifications apportées à la rémunération variable 2023 du Directeur Général, résultat d'un important travail du Conseil d'Administration et particulièrement du Comité Nomination, Rémunération et Gouvernance, notamment de sa Présidente et Administratrice Référente, Valérie Chapoulaud-Floquet, qu'il a remercié. Il a précisé que la structure et les montants de la rémunération du Directeur Général pour 2023 restent inchangés par rapport à l'an dernier et que les principales modifications portent sur les critères économiques, à savoir l'introduction du critère volume- mix, l'inflation pouvant rendre la lecture de la performance moins pertinente en termes de chiffre d'affaires et le transfert du critère ROIC des critères de la rémunération variable annuelle vers les conditions de la rémunération long terme, ce critère s'appréciant mieux dans la durée. Gilles SCHNEPP a également évoqué les changements relatifs aux critères extra-financiers avec l'intégration des objectifs de la nouvelle feuille de route dans le plan de rémunération à long terme : santé, nature et social et l'intégration dans la rémunération variable annuelle d'un critère climat lié à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Gilles SCHNEPP a conclu sa présentation en soulignant l'important travail accompli et la constitution de bases solides pour bâtir l'avenir.

Il a ensuite passé la parole à Pascal LAMY, Président du Comité de Mission.

2. Rapport du Comité de Mission

Pascal LAMY a tout d'abord rappelé que les activités du Comité de Mission s'exercent dans le cadre de la législation française de 2019 relative aux sociétés à mission, un nouveau statut que Danone a été la première société cotée à adopter dès 2020. Il a ensuite indiqué que le rôle du Comité de Mission consiste

formuler un jugement motivé sur la manière dont Danone s'acquitte des obligations qu'elle a contracté au titre de sa performance extra financière, en matière de santé, d'environnement et de social.

Il a ensuite présenté les deux éléments principaux sur lesquels se fonde le jugement du Comité de Mission :

le cadre retenu par Danone pour afficher précisément, au-delà des formulations générales, ses ambitions : les objectifs, les trajectoires, les indicateurs proposés et discutés en détail avec le management ;

les résultats tels qu'ils apparaissent d'après les mesures retenues, sont vérifiées par l'organisme tiers indépendant au sens de la législation et qui est l'un des Commissaires aux Comptes de Danone.

Pascal LAMY a souligné s'agissant du premier point, que les inflexions stratégiques récentes n'ont pas conduit à revoir à la baisse, au contraire, les ambitions des missions que s'est donné Danone. Concernant le second point, il a indiqué que les résultats sont conformes, voire supérieurs aux objectifs. Il a néanmoins précisé qu'en raison de révisions opérées dans les bases de certains indicateurs et du changement de l'organisme tiers indépendant, les résultats ne seront audités qu'en 2023, ce qui est parfaitement conforme avec les dispositions légales.