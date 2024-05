Gilles SCHNEPP a ensuite remercié les membres du Conseil d'Administration pour leur engagement et notamment l'importante contribution de l'Administratrice Référente et des autres Présidentes de Comités.

Gilles SCHNEPP a poursuivi en présentant le fonctionnement du Conseil d'Administration et de ses Comités et a évoqué la qualité de son travail et l'importance de l'engagement de ses membres, notamment reflétée par le nombre de réunions qui se sont tenues en 2023. Il est par ailleurs revenu sur des initiatives qui ont été prises en 2023 et qui ont été mises en œuvre, telles que l'allongement du temps des séances du Conseil, l'instauration d'un temps d'échanges à la fin de chaque réunion et l'examen d'un sujet thématique lors de chaque séance de travail du Conseil.

Gilles SCHNEPP est d'abord revenu sur la composition du Conseil d'Administration dont le renouvellement s'est achevé à l'issue de l'Assemblée Générale du 27 avril 2023 avec la nomination de Sanjiv MEHTA en qualité d'Administrateur. Il a évoqué la composition plus resserrée du Conseil, qui comprend désormais 11 membres, permettant ainsi des échanges facilités. Il a également soulevé le niveau élevé du taux d'indépendance au sein du Conseil qui s'élève à 89% ainsi que du taux de féminisation à hauteur de 44%, avec notamment des postes clés occupés par des femmes : celui d'Administratrice Référente et la Présidence des trois Comités du Conseil. Il a poursuivi son introduction en indiquant que le Conseil d'Administration est composé à 56% de membres internationaux, ce qui constitue un point important au regard de la dimension internationale du Groupe et de la réalisation de ses activités à hauteur de 90% hors de France.

il a ajouté, concernant le contentieux initié par trois organisations non gouvernementales sur la base du devoir de vigilance, relatif à l'utilisation et au traitement du plastique, que Danone a publié son plan de vigilance 2023 avec une importante partie relative aux emballages, ce qui devrait faciliter le dialogue engagé depuis plusieurs mois.

A cet égard, il remercie toutes les équipes de Danone pour leurs efforts et félicite le management et notamment Antoine de SAINT-AFFRIQUE pour ces belles réalisations.

Gilles SCHNEPP a conclu sa présentation en indiquant d'une part, que l'année 2023 a démontré qu'il est possible d'atteindre les objectifs financiers tout en préservant et en investissant sur le long terme et que d'autre part, il est également possible de trouver un équilibre harmonieux entre performance financière et performance extra-financière.

Gilles SCHNEPP a dans un troisième temps présenté la rémunération des mandataires sociaux et a précisé que le quantum reste inchangé par rapport à 2023, qu'il s'agisse du Président, du Directeur Général ou des Administrateurs. Il a ajouté que les critères de la rémunération variable du Directeur Général ont évolué en cohérence avec les enjeux de Danone. Ainsi, la rémunération variable annuelle comprend désormais un critère additionnel relatif à la préservation des forêts par les fournisseurs (à savoir le volume des produits vérifiés Deforestation & Conversion Free). En outre, les critères de la rémunération variable pluriannuelle ont également été modifés avec un élargissement du critère de réduction du sucre aux produits laitiers pour adultes et l'ajout d'un critère de réduction de la consommation d'eau au sein des usines.

Juergen ESSER a précisé que la performance avait été portée par toutes les catégories, avec une croissance de 6,6% pour les produits laitiers et d'origine végétale (EDP), 6,7% pour la Nutrition Spécialisée, et 9,1% pour les Eaux.

Antoine de SAINT-AFFRIQUE a poursuivi en qualifiant 2023 « d'année du retour de Danone au premier plan », avec des résultats qui le prouvent dans la durée (9e trimestre consécutif de croissance) malgré un environnement particulièrement instable et difficile. Ces résultats sont fondés sur des choix structurants : investissement dans les marques, l'innovation et les compétences de ses salariés pour préparer l'avenir, avec des produits sains, sur des catégories en croissance, avec un modèle d'activité ancré à la fois dans la performance et la durabilité.

collaborations étroites avec ses partenaires et fournisseurs pour moderniser son réseau industriel et l'adapter aux défis du marché, par exemple avec la rénovation de son site désormais dédié à la production de boissons d'origine végétale à

révision des méthodes de travail et des critères de rémunération, qui favorisent une culture de la performance et de la responsabilité au service de la résolution des problèmes et de la création de valeur à long terme ;

progrès sur le plan de la gouvernance, avec un Conseil d'Administration renouvelé, resserré et renforcé, et l'accueil de nouveaux talents au sein du Comité Exécutif ;

Antoine de SAINT-AFFRIQUE a souligné le travail engagé ces deux dernières années pour renforcer la capacité de Danone à proposer des produits bons, sains et durables, évoquant la profonde transformation de l'entreprise menée depuis l'annonce de la stratégie Renew Danone et les progrès significatifs déjà réalisés :

Antoine de SAINT-AFFRIQUE a rappelé l'ADN et les éléments distinctifs de Danone : sa mission, son positionnement sur le bien manger, son expertise scientifique, son investissement dans la recherche et l'innovation, ses partenariats avec son écosystème.

a poursuivi avec l'activité de Nutrition Infantile, qui a enregistré une croissance forte et compétitive en 2023, et la priorité portée à la science et à l'innovation pour préparer l'avenir, incarnée par l'ouverture de son nouveau centre de recherche international de

: s'agissant des produits laitiers frais, Danone a transformé son portefeuille en profondeur, en Amérique du Nord et en Europe, avec des gammes et des marques affinées, une rationalisation du nombre de références, un recentrage des innovations et un travail avec les distributeurs. Un travail qui commence à porter ses fruits, notamment en Amérique du Nord avec une nouvelle année de croissance solide. En Europe, les progrès sont visibles et la région a clôturé le quatrième trimestre de l'année avec un volume/mix positif. Antoine de

Antoine de SAINT-AFFRIQUE a évoqué le réinvestissement derrière les marques, le renforcement de la culture de l'innovation et de la performance, l'excellence opérationnelle et l'engagement historique de Danone en matière de développement durable, ainsi que le rôle pionnier en matière sociale. Toutes ces initiatives permettent de se préparer aux grandes transitions numériques, démographiques et environnementales qui impacteront en profondeur les métiers d'ici 2030.

En introduction, Antoine de SAINT-AFFRIQUE a rappelé l'approche stratégique de Danone qui a contribué à ces résultats : une stratégie inscrite dans la durée, qui s'appuie sur un héritage, celui d'une entreprise ancrée dans la science et l'innovation mais aussi dans le quotidien des Français, avec une mission claire, apporter la santé par l'alimentation, et la conviction que performance et durabilité se nourrissent l'une l'autre.

Antoine de SAINT-AFFRIQUE a repris la parole pour remercier les salariés de Danone dont le travail et la passion ont permis d'atteindre ces résultats solides et ces progrès constants.

Juergen ESSER a conclu sa présentation en rappelant que 2023 avait été une année de résultats solides et de progrès constants dans la mise en œuvre de la stratégie Renew Danone, et que 2024 serait une nouvelle année de progrès du modèle de création de valeur du Groupe.

Enfin, Juergen ESSER a confirmé les objectifs de Danone pour l'année 2024 : une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +3 et +5% en données comparables, et une amélioration modérée de la marge opérationnelle courante. Il a précisé que le Groupe allait poursuivre son programme de réinvestissements, pour continuer à améliorer son niveau de compétitivité.

Antoine a poursuivi en présentant la feuille de route Danone au service d'un développement durable, indissociable de la performance de Danone et la condition de son avenir. Cette feuille de route, partagée l'année dernière, regroupe l'ensemble des engagements de Danone en matière sociale, environnementale et de santé au sein d'un plan qui se veut précis, mesurable et ambitieux.

a terminé par la mention des produits riches en protéines et le déploiement rapide de mix gagnants avec de nouveaux formats, nouveaux canaux, nouvelles occasions de consommations et nouveaux pays ;

, l'expansion de ses capacités industrielles et l'investissement dans le marketing et la publicité. Antoine de

a illustré les choix d'investissement et d'accélération faits par Danone au bénéfice de ses gammes les plus porteuses et les plus différenciées. A été mentionnée la Nutrition médicale, en forte croissance en 2023, les investissements dans la recherche fondamentale et clinique, l'élargissement des gammes, le renforcement de la distribution et le développement des capacités de production pour préparer l'avenir. Antoine de

d'actions de Danone pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 35% entre 2020 et 2030 sur l'ensemble des scopes 1, 2 et 3. Il a précisé que ces programmes étaient maintenant mis en œuvre et commençaient à porter leurs fruits, avec par exemple une réduction de 20,7% des émissions énergétiques et industrielles depuis 2020, notamment grâce à la transition vers des énergies renouvelables et aux efforts continus d'efficacité énergétique.

Antoine de SAINT-AFFRIQUE a précisé que l'une des principales priorités pour Danone était la réduction des émissions de méthane liées à la production laitière. Cette réduction se trouve au point de convergence de ses engagements pour l'environnement et le soutien à un modèle agricole durable, et constitue un impératif stratégique pour l'avenir. Antoine de SAINT-AFFRIQUE a rappelé que Danone avait été la première entreprise agroalimentaire à prendre l'engagement de réduire de 30% d'ici 2030 ses émissions de méthane liées à son approvisionnement en lait frais. Il a ensuite détaillé les initiatives prises en 2023 : accompagnement des agriculteurs partenaires via des programmes d'agriculture régénératrice, lancement de la Dairy Methane Action Alliance, participation à l'accélérateur recherche et développement du Global Methane Hub. Des efforts qui ont déjà permis de réduire de plus de 13% les émissions de méthane dans l'agriculture depuis 2020.

Antoine de SAINT-AFFRIQUE a souligné l'importance de l'agriculture comme solution aux défis climatiques, avec le besoin, plus que jamais, d'une agriculture forte, viable économiquement, équipée technologiquement et formée humainement. Il a réaffirmé l'engagement de Danone aux côtés des agriculteurs, en garantissant un prix juste, en aidant les nouvelles générations à s'installer et en les accompagnant dans l'adoption des pratiques d'agriculture régénératrice, avec aujourd'hui déjà près de 40% des ingrédients clés sourcés directement par Danone - dont le lait - qui proviennent déjà d'exploitations qui ont commencé cette transition vers l'agriculture régénératrice, et l'ambition, en France, d'atteindre 100% d'ici 2025. Antoine de SAINT-AFFRIQUE a ensuite détaillé les actions spécifiques de soutien des éleveurs laitiers en France avec le développement de l'approvisionnement local en lait frais. Il a également énuméré d'autres actions menées telles que : le maintien d'un modèle attractif pour les éleveurs, un prix du lait revalorisé de près de 30% entre 2020 et 2023 et le soutien à l'installation de nouveaux éleveurs avec un accompagnement économique, social et environnemental.

Antoine de SAINT-AFFRIQUE a poursuivi sa présentation en développant un autre impact lié au défi climatique : la préservation de la ressource en eau. Il a souligné le travail réalisé par Danone pour donner accès à l'eau potable, protéger les ressources, réduire l'empreinte hydrique dans l'ensemble de la chaîne de valeur et soutenir la transition vers des systèmes alimentaires plus résilients et durables. Il a détaillé quatre types d'actions engagées :

la réduction de la consommation d'eau de Danone dans ses sites de production et l'approche 4R - Réduire, Réutiliser, Recycler et Récupérer l'eau - qui a permis, entre 2020 et 2023, de réduire de 52% l'utilisation de l'eau dans les process de fabrication ;

la préservation et la restauration des bassins versants où Danone opère, en travaillant étroitement avec l'ensemble des acteurs locaux ;

l'agriculture, qui représente 89% de l'empreinte eau de Danone, et le travail engagé avec les agriculteurs sur les systèmes d'irrigation ;

l'accès à l'hydratation au plus grand nombre, avec déjà 12,7 millions de personnes à qui Danone

- via Danone Communities - donne accès à l'eau potable, et un objectif de 20 millions d'ici 2025.

