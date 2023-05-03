Danone : Document AMF CP. 2023DD897909

FR0000120644 - DD156373
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Juergen ESSER, Directeur Général Adjoint Groupe en charge des fonctions Finances, Technologie & Data
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : DANONE
LEI : 969500KMUQ2B6CBAF162
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 28 avril 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000120644
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 59.9900 Euro
VOLUME : 807.0000
PRIX UNITAIRE : 60.0000 Euro
VOLUME : 193.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 59.9919 Euro
VOLUME : 1 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON