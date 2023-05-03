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Danone : Document AMF CP. 2023DD897909

03/05/2023 | 18:26
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2023DD897909

02 mai 2023

FR0000120644 - DD156373

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Juergen ESSER, Directeur Général Adjoint Groupe en charge des fonctions Finances, Technologie & Data

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : DANONE

LEI : 969500KMUQ2B6CBAF162

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 28 avril 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000120644

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 59.9900 Euro

VOLUME : 807.0000

PRIX UNITAIRE : 60.0000 Euro

VOLUME : 193.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 59.9919 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 02 mai 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Danone SA published this content on 03 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 May 2023 16:25:19 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2023 2 011 M 2 209 M -
Dette nette 2023 9 301 M 10 217 M -
PER 2023 18,8x
Rendement 2023 3,43%
Capitalisation 38 428 M 42 210 M -
VE / CA 2023 1,71x
VE / CA 2024 1,65x
Nbr Employés 96 166
Flottant 92,3%
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Objectif de cours Moyen 59,31 €
Ecart / Objectif Moyen -1,28%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
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Juergen Esser Group Deputy CEO-Finance, Technology & Data
Gilles Schnepp Non-Executive Chairman
Isabelle Esser Chief Research, Innovation & Food Safety Officer
Vikram Agarwal Chief Operations Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
DANONE22.04%42 096
NESTLÉ S.A.6.93%340 892
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.16.43%105 162
THE HERSHEY COMPANY19.34%56 486
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