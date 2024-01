Danone : La valeur du jour à Paris - Danone vend ses activités de produits laitiers biologiques aux Etats-Unis

Le 02 janvier 2024 à 11:09 Partager

Géant agroalimentaire français, Danone (+0,85% à 59,18 euros) annonce ce mardi la signature d'un accord pour vendre ses activités de produits laitiers biologiques aux Etats-Unis à Platinum Equity, une société d'investissement basée outre-Atlantique. Cette cession s'inscrit dans la revue de portefeuille et le programme de rotation d'actifs annoncés en mars 2022 dans le cadre de la stratégie Renew Danone. Le montant de cette opération n'a pas été divulgué. Danone conservera une participation minoritaire non-consolidée dans l'actif.



La réalisation de la cession est soumise aux conditions préalables usuelles.



En 2022, les activités de produits laitiers biologiques aux Etats-Unis, composées des marques Horizon Organic et Wallaby, représentaient environ 3% des ventes globales de Danone, et avaient eu un impact dilutif sur la croissance organique des ventes et sur la marge opérationnelle courante du groupe.



Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général du groupe Danone a déclaré que son entreprise s'est "engagée à une gestion active du portefeuille et une rotation pour les activités ne relevant plus de ses priorités de croissance et de création de valeur, dans le cadre du plan Renew Danone. L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante dans la réalisation de cet objectif, tout en donnant aux marques Horizon Organic et Wallaby l'opportunité de prospérer sous une nouvelle direction".



"Cette cession, une fois réalisée, nous permettra de nous concentrer davantage sur notre portefeuille de marques fortes, centrées autour de la santé et de réinvestir dans nos segments de croissance prioritaires", précise le directeur général.



En outre, Danone n'en a certainement pas fini avec les opérations de cession.



En décembre dernier, on apprenait qu'une société liée à Ferrero (entreprise agroalimentaire italienne) avait entamé des négociations exclusives pour acquérir entièrement la marque Michel et Augustin (qui commercialise des produits tels que des biscuits sucrés et salés) détenue par Danone.



La transaction proposée sera soumise aux instances représentatives du personnel concernées pour consultation. Elle devrait être clôturée dans les mois à venir, sous réserve des conditions de clôture habituelles.