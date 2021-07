Danone : Le Conseil d'administration de Danone lance le programme de son renouvellement

Communiqué de presse – Paris, le 29 juillet 2021

Le Conseil d’administration de Danone lance le programme de son renouvellement

Dans le cadre d’une démarche active initiée début 2021 sur l’évolution de la gouvernance de l’entreprise, le Conseil d’administration de Danone, réuni le 28 juillet, a entériné plusieurs évolutions concernant sa composition à venir.

En mars dernier, le Conseil d’administration avait d’abord choisi de dissocier les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur général. Cette première étape s’est traduite par la nomination le 14 mars d’un Président indépendant, Gilles Schnepp, puis, le 17 mai, par la nomination d’un Directeur général bénéficiant d’une très grande expérience dans le secteur agro-alimentaire, Antoine de Saint-Affrique qui prendra ses fonctions le 15 septembre 2021.

La seconde étape, annoncée aujourd’hui, correspond à une refonte de la composition du Conseil d’administration proposée par l’ensemble des administrateurs pour servir la performance et la mission de Danone pour les années à venir.

Cette refonte prendra la forme d’un renouvellement du Conseil. Le renouvellement se fera d’ici l’Assemblée générale du printemps 2023. Concrètement, les administrateurs dont le mandat vient à échéance en avril 2022 ont décidé de ne pas en solliciter le renouvellement. Les autres administrateurs (hormis le Président et les deux administrateurs représentant les salariés) ont décidé de ne pas solliciter leur renouvellement avec un an d’anticipation (soit avec effet à l’Assemblée générale d’avril 2022 ou avril 2023).

Lors des Assemblées générales 2022 et 2023, sera proposée l’élection de nouveaux administrateurs avec l’objectif de constituer au total un Conseil d’administration de 12 membres (y compris les deux administrateurs représentant les salariés). Comme annoncé le 17 mai, le Conseil proposera la candidature d’Antoine de Saint-Affrique comme administrateur dès la prochaine Assemblée générale.

Commentant sa décision de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat d’administrateur en avril 2022, Franck Riboud, ancien Président-directeur général, explique :

« Je suis heureux qu’un nouveau cycle s’ouvre pour le Groupe et le Conseil. Ma seule préoccupation reste celle de servir au mieux Danone et de soutenir avec force Antoine de Saint-Affrique dans sa tâche pour remettre l’entreprise dans une dynamique de croissance. L’évolution du Conseil facilitera, j’en suis sûr, la mise en œuvre de son projet. Pour ma part, j’aurai évidemment à cœur de continuer d’assumer le rôle de Président d’Honneur tel qu’il est prévu chez Danone. Il me permettra, avec un regard bienveillant mais exigeant pour l’entreprise et ses équipes, de continuer à promouvoir activement la vision et la culture managériale et entrepreneuriale de ce groupe unique. Celles-là mêmes qui ont fait sa réussite depuis tant d’années. »

A propos de la décision du Conseil, Gilles Schnepp, son Président, a déclaré :

« Je voudrais d’abord remercier l’ensemble des administrateurs qui ont voulu que ces évolutions soient décidées de façon collégiale et responsable. Ce Conseil a démontré son engagement et sa capacité à prendre des décisions dans le seul intérêt de l’entreprise. La refonte du Conseil se fera en plusieurs phases d’ici 2023, permettant de préparer les candidats au Conseil à leurs futures responsabilités en assurant une transition ordonnée.

Nous allons dès maintenant nous concentrer sur la troisième étape de notre travail de refonte de la gouvernance de l’entreprise avec deux objectifs : intégrer d’une part de nouveaux talents avec une expérience internationale et une expertise sectorielle fortes tout en veillant à la diversité et au niveau d’indépendance du Conseil ; préciser d’autre part les principes de fonctionnement du Conseil d’administration dans un mode de gouvernance désormais dissocié ».

Annexe

Composition du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration est, depuis l’Assemblée générale d’avril 2021, composé de 13 membres, dont 11 administrateurs élus par l’Assemblée générale et 2 administrateurs représentant les salariés, ces deux derniers n’étant pas concernés par la refonte décidée le 28 juillet. Participe également aux réunions du Conseil avec voix consultative, Nordi Benassem, délégué du Comité Social et Economique de Danone SA.

Parmi les administrateurs élus par l’Assemblée générale, 73% sont indépendants et 45% sont des administratrices.

Nom Première nomination du Conseil Date de fin de mandat Guido Barilla 2018 2024 Fréderic Boutebba (*) 2016 2023 Cécile Cabanis 2018 2024 Clara Gaymard 2016 2022 Michel Landel 2018 2024 Gaëlle Olivier 2014 2023 Franck Riboud 1992 2022 Gilles Schnepp 2020 2023 Isabelle Seillier 2011 2023 Jean-Michel Severino 2011 2023 Bettina Theissig (*) 2014 2023 Serpil Timuray 2015 2024 Lionel Zinsou-Derlin 2014 2023

(*) Administrateur représentant les salariés

