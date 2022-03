Danone : Rapport du Conseil d'Administration et texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale 17/03/2022 | 18:31 Envoyer par e-mail :

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET TEXTE DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 AVRIL 2022 RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET TEXTE DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Chaque projet de résolution est précédé de l'extrait correspondant du rapport du Conseil d'Administration aux actionnaires exposant les motifs de la résolution proposée. Ce rapport fait référence au Document d'Enregistrement Universel 2021, déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers et qui peut être consulté sur le site internet de Danone (la "Société") à l'adresse suivante : www.danone.com (Onglet Investisseurs / Publications & Événements / Documents de Référence / URD). RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Résolutions 1 et 2 APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2021 Exposé des motifs Les deux premières résolutions portent sur l'approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. Il est précisé qu'au titre de l'exercice 2021, le montant global des dépenses et charges visées au paragraphe 4 de l'article 39 du Code général des impôts s'est élevé à 140 378 euros, et que l'impôt y afférent s'est élevé à 39 881 euros. Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021) : L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2021, comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes, tels qu'ils lui ont été présentés, et qui font apparaître un bénéfice de 3 674 120 532,51 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021) : L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2021, comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Résolution 3 AFFECTATION DU RÉSULTAT ET FIXATION DU DIVIDENDE Exposé des motifs • Au regard du bénéfice de l'exercice 2021, d'un montant de de fixer le montant du dividende à 1,94 euro par action au titre 3 674 120 532,51 euros, et du report à nouveau créditeur d'un mon- de l'exercice 2021, ce qui conduit à distribuer aux actionnaires tant de 2 604 359 726,99 euros formant le bénéfice distribuable, il un montant total de dividende de 1 334 104 028,66 euros (sous vous est proposé : réserve des actions auto-détenues) ; et • de reporter à nouveau le solde, soit 4 994 376 230,84 euros. DANONE 1 RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET TEXTE DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 AVRIL 2022 Le Conseil d'Administration vous propose un dividende de 1,94 euro par action, versé en numéraire, au titre de l'exercice 2021, en ligne avec celui de l'année précédente. Le dividende de l'exercice 2021 sera détaché de l'action le 10 mai 2022 et mis en paiement le 12 mai 2022. Le dividende s'entend avant tout prélèvement de nature fiscale et/ ou sociale susceptible de s'appliquer à l'actionnaire en fonction de sa situation propre. Les actionnaires sont invités à se rapprocher de leur conseil fiscal habituel. Troisième résolution (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et fixation du dividende à 1,94 euro par action) : L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes : constate que le bénéfice de l'exercice 2021 s'élève à 3 674 120 532,51 euros ;

constate que le report à nouveau créditeur est de 2 604 359 726,99 euros ; soit un montant disponible pour l'affectation du résultat qui s'élève à 6 278 480 259,50 euros ; décide d'affecter le bénéfice distribuable ainsi obtenu comme suit :

au dividende pour un montant de 1 334 104 028,66 euros ; au report à nouveau pour un montant de 4 944 376 230,84 euros.

L'Assemblée Générale décide en conséquence la mise en paiement d'un dividende de 1,94 euro par action. Le dividende mentionné ci-avant s'entend avant tout prélèvement de nature fiscale et/ou sociale susceptible de s'appliquer à l'ac- tionnaire en fonction de sa situation propre. Le dividende versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France est en principe soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur le dividende brut au taux forfaitaire de 12,8 % (article 200 A du Code général des impôts), ou, sur option annuelle, expresse et irrévo- cable, à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif après un abattement de 40 % (article 200 A, 2. et 158, 3.2° du Code général des impôts). Cette option, qui est globale et qui porte sur l'ensemble des revenus dans le champ d'application du PFU, est à exercer lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration. Le dividende est par ailleurs soumis aux pré- lèvements sociaux au taux de 17,2 %. La partie des prélèvements sociaux relative à la CSG due sur les dividendes, lorsqu'ils sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu est, à hauteur de 6,8 points, déductible du revenu imposable de l'année de son paiement (article 154 quinquies, II du Code général des impôts). Les contribuables dont le revenu fiscal de référence excède certains seuils, sont soumis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au taux, selon les cas, de 3 % ou de 4 % conformément à l'article 223 sexies du Code général des impôts. Les actionnaires, quelle que soit leur situation, sont invités à se rapprocher de leur conseil fiscal habituel. Le dividende à distribuer sera détaché de l'action le 10 mai 2022 et sera mis en paiement le 12 mai 2022. L'Assemblée Générale décide que, conformément aux dispositions de l'article L.225-210 du Code de commerce, le montant du dividende correspondant aux actions que la Société viendrait à détenir lors de la mise en paiement sera affecté au compte "report à nouveau". Il est rappelé, conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : Dividende distribué par action (a) Exercice Nombre d'actions (en euros) 2018 685 055 200 1,94 2019 686 120 806 2,10 2020 686 629 600 1,94 En cas d'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, dividende éligible pour sa totalité à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3.2° du Code général des impôts, applicable sous certaines conditions. Résolutions 4 à 8 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Exposé des motifs Comme annoncé le 29 juillet 2021, le Conseil d'Administration, dans le cadre de l'évolution de la gouvernance de Danone, a décidé, à l'unanimité, de procéder à son renouvellement intégral (à l'exception du Président du Conseil d'Administration et des deux Administrateurs représentants les salariés) en deux étapes - avec effet d'ici l'Assem- blée Générale 2023. Dans ce cadre, les mandats de Clara GAYMARD, Gaëlle OLIVIER, Franck RIBOUD, Jean-Michel SEVERINO et Lionel ZINSOU-DERLIN prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale du 26 avril 2022. Par ailleurs, Isabelle SEILLIER a démissionné, pour des raisons personnelles, de son mandat d'Administratrice avec effet au 31 décembre 2021. Le Conseil d'Administration a tenu à exprimer à ces six Administrateurs ses remerciements pour leur engagement et leur inestimable contribution durant toute la durée de leur mandat. La procédure de sélection de nouveaux Administrateurs a été pilo- tée par le Comité Gouvernance, sous l'égide de son Président, en collaboration avec le Président du Conseil d'Administration et avec l'appui de cabinets de recrutement de renommée internationale, sur la base de critères de sélection précis déterminés en cohérence avec les besoins et la culture de l'entreprise, ses défis stratégiques et opérationnels pour les années à venir, et considération prise de la politique de diversité du Conseil d'Administration et de la complé- mentarité et compatibilité des profils avec les valeurs de Danone. DANONE 2 RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET TEXTE DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 AVRIL 2022 Le Conseil d'Administration, sur recommandation du Comité Gouvernance, vous propose de : ratifier la cooptation de Valérie CHAPOULAUD-FLOQUET en qualité d'Administratrice, décidée par le Conseil d'Administra- tion lors de sa réunion du 10 décembre 2021 en remplacement d'Isabelle SEILLIER, pour la durée de son mandat restant à courir soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ; nommer Antoine de SAINT-AFFRIQUE, Patrice LOUVET, Géraldine PICAUD et Susan ROBERTS en qualité d'Administrateurs pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Ces nominations s'inscrivent dans une démarche de poursuite de l'enrichissement d'expertise des profils, de leur diversité et de la complémentarité des expériences, des compétences et des cultures au sein du Conseil d'Administration de Danone. Si l'ensemble de ces résolutions sont adoptées par l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration comptera 12 membres (dont deux Administrateurs représentants les salariés), son taux d'indépendance sera de 80 %, son taux d'internationalisation sera de 40 % et la proportion de femmes sera de 50 %. Concernant Valérie CHAPOULAUD-FLOQUET 1. Compétences et expertises Valérie CHAPOULAUD-FLOQUET est l'ancienne Directrice Générale du groupe de spiritueux Rémy Cointreau (2014-2019). Elle a éga- lement passé 24 années chez L'Oréal, où elle a occupé plusieurs rôles au sein de la Division Produits de Luxe à travers le monde, dans les Ventes, le Marketing et à la Direction Générale. Elle a en- suite rejoint le groupe LVMH où elle a occupé plusieurs postes de Direction Générale en Asie, Europe et Amérique du Nord et du Sud. Sa présence au Conseil d'Administration de Danone permettra à celui-ci de bénéficier de sa connaissance reconnue du secteur des biens de consommation, de son parcours international et de son expérience de Directrice Générale au sein de grands groupes français multinationaux cotés spécialisés dans les biens de consommation. Concernant Antoine de SAINT-AFFRIQUE 1. Compétences et expertises Antoine de SAINT-AFFRIQUE est, depuis le 15 septembre 2021, le Directeur Général de Danone. Précédemment, Antoine de SAINT- AFFRIQUE occupait la fonction de Directeur Général de Barry Callebaut, entreprise de l'agroalimentaire spécialisée dans la fabrication de produits à base de cacao et de chocolat. Avant cela, il avait occupé plusieurs postes de direction au sein d'Unilever, leader mondial des biens de consommation courante, dont il a no- tamment dirigé la division alimentation. Le Conseil d'Administration considère en effet comme essentielle la participation du Directeur Général en qualité d'Administrateur aux débats et prises de déci- sions du Conseil, en ce qu'elle permet d'enrichir ses travaux, de faciliter l'élaboration par le Conseil des orientations stratégiques de la Société et de fluidifier et renforcer la collaboration entre le Conseil d'Administration et la Direction Générale. Antoine de SAINT- AFFRIQUE pourra en outre apporter au Conseil son expérience et son expertise de dirigeant d'une entreprise internationale cotée du secteur de l'agroalimentaire. Concernant Patrice LOUVET 1. Compétences et expertises De nationalités américaine et française, Patrice LOUVET est Président et Directeur Général de Ralph Lauren Corporation. Depuis son ar- rivée en 2017 dans cette entreprise, Patrice LOUVET y a déployé la stratégie mondiale de transformation digitale et de repositionnement de marque du groupe. Avant de rejoindre Ralph Lauren, il a occupé pendant près de trente ans divers postes de direction chez Procter Gamble, sur trois continents. De Gillette à Pantène en passant par SK-II, il a dirigé et développé plusieurs marques mondiales de premier plan du secteur de la grande consommation, dans diffé- rents pays et sur différents canaux de distribution. Patrice LOUVET apportera au Conseil d'Administration de Danone ses connaissances expertes du secteur des biens de consommation, son expérience et sa vision stratégique de dirigeant d'un grand groupe coté ainsi que son expertise des marchés internationaux et en particulier du marché américain. 2. Disponibilité Valérie CHAPOULAUD-FLOQUET détient deux autres mandats non exécutifs au sein de sociétés cotées, à savoir membre indépendant du Conseil de Surveillance de NextStage S.C.A et administratrice de Diageo. Conformément à sa politique interne, le Conseil d'Ad- ministration a examiné la situation de Valérie CHAPOULAUD- FLOQUET au regard de ses mandats et considère qu'elle disposera d'une disponibilité suffisante pour participer de manière active et régulière à ses travaux. 3. Indépendance Le Conseil d'Administration a examiné la situation de Valérie CHAPOULAUD-FLOQUET au regard des règles du Code AFEP-MEDEF définissant les critères d'indépendance des administrateurs, et a conclu à son indépendance. 2. Disponibilité Antoine de SAINT-AFFRIQUE est Administrateur de deux sociétés cotées : Burberry PLC et Barry Callebaut. Conformément à sa politique interne, le Conseil d'Administration a examiné la situation d'Antoine de SAINT-AFFRIQUE au regard de ses mandats, dont le nombre est conforme aux dispositions légales et aux recomman- dations du Code AFEP-MEDEF, et considère qu'il disposera de la disponibilité suffisante pour participer activement et assidument aux travaux du Conseil de la société dont il assure la Direction Générale. 3. Indépendance En application des règles du Code AFEP-MEDEF définissant les critères d'indépendance des administrateurs, Antoine de SAINT- AFFRIQUE aura la qualité d'Administrateur non indépendant en raison de son mandat de Directeur Général de Danone. 2. Disponibilité Patrice LOUVET détient un mandat d'Administrateur dans la société cotée dont il assure la Direction Générale, à savoir Ralph Lauren Corporation. Conformément à sa politique interne, le Conseil d'Administration a examiné la situation de Patrice LOUVET au regard de ses mandats et considère que ce dernier disposera de la disponibilité suffisante pour participer pleinement et assidument aux travaux du Conseil. 3. Indépendance Le Conseil d'Administration a examiné la situation de Patrice LOUVET au regard des règles du Code AFEP-MEDEF définissant les critères d'indépendance des administrateurs, et a conclu à son indépendance. DANONE 3 RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET TEXTE DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 AVRIL 2022 Concernant Géraldine PICAUD 1. Compétences et expertises Géraldine PICAUD est Directrice Financière du groupe Holcim (anciennement LafargeHolcim) et membre de son comité exécutif depuis 2018. Entre 2011 et 2017, elle a été Directrice Financière d'Essilor International, groupe coté, membre du CAC 40, leader mondial de l'optique ophtalmique. Avant cela, elle a travaillé pour le groupe ED&F Man - un négociant en matières premières agricoles notamment actif dans le café, le sucre et l'alimentation animale - qu'elle a rejoint en 2007, tout d'abord à Londres en tant que Head of Corporate Finance, Responsable des Fusions-Acquisitions, puis en Suisse à la tête de la Direction Financière de Volcafe Holdings, le pôle Café du groupe. Auparavant, elle a exercé pendant treize ans les fonctions de Responsable du Contrôle de Gestion puis de Directrice Financière du groupe français de chimie de spécialité Safic Alcan. Géraldine PICAUD fera bénéficier le Conseil d'Administration de Danone de sa grande expertise financière et en matière de Fusions- Acquisitions, de son expérience internationale en tant que Directrice Financière de grands groupes cotés, ainsi que de sa connaissance des marchés financiers et du secteur de l'agroalimentaire. Concernant Susan ROBERTS 1. Compétences et expertises De nationalités britannique et canadienne, Susan ROBERTS est Professeure en Nutrition à la Friedman School of Nutrition Science and Policy de l'Université Tufts aux États-Unis, Professeure de Psychiatrie et membre du personnel scientifique en Pédiatrie à l'école de médecine de l'Université Tufts, et co-directrice du Tufts Institute for Global Obesity Research. Chercheuse de renommée mondiale ayant reçu de nombreuses distinctions pour ses contributions majeures à la recherche dans le domaine de la Nutrition, elle co-dirige un consortium de scientifiques qui cherche à comprendre la physiologie du corps après une perte de poids ainsi que l'Interna- tional Weight Control Registry qui travaille, en collaboration avec des scientifiques de 19 pays, à l'identification des meilleures pratiques en matière de contrôle pondéral dans différentes cultures à l'échelle mondiale. Sa nomination au Conseil d'Administration permettra à celui-ci de bénéficier de sa grande expertise en matière de santé Quatrième résolution (Ratification de la cooptation de Valérie CHAPOULAUD-FLOQUET en qualité d'Administratrice) : L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, décide de ratifier la cooptation en qualité d'Administratrice de Valérie CHAPOULAUD-FLOQUETdécidée par le Conseil d'Administration dans sa séance du 10 décembre 2021 en remplacement d'Isabelle SEILLIER, Administratrice démission- naire, pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Cinquième résolution (Nomination d'Antoine de SAINT-AFFRIQUE en qualité d'Administrateur) : L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer pour la durée statutaire de trois ans Antoine de SAINT-AFFRIQUEen qualité d'Administrateur. Le mandat d'Administrateur d'Antoine de SAINT-AFFRIQUE prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Sixième résolution (Nomination de Patrice LOUVET en qualité d'Administrateur) : L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité re- quises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, décide de 2. Disponibilité Géraldine PICAUD détient trois autres mandats non exécutifs au sein de sociétés cotées, dont deux en tant qu'Administratrice de filiales du groupe Holcim dont elle assure la direction financière (à savoir LafargeHolcim Maroc SA et Huaxin Cement Co. Ltd.), son troisième mandat étant celui de membre indépendant du Conseil de Surveillance d'Infineon Technologies AG. Conformément à sa politique interne, le Conseil d'Administration a examiné la situation de Géraldine PICAUD au regard de ses mandats et considère qu'elle disposera de la disponibilité suffisante pour l'exercice des fonctions d'Administratrice de Danone. 3. Indépendance Le Conseil d'Administration a examiné la situation de Géraldine PICAUD au regard des règles du Code AFEP-MEDEF définissant les critères d'indépendance des administrateurs, et a conclu à son indépendance. et de nutrition et est en parfaite adéquation avec la stratégie et les métiers de Danone et sa raison d'être qui est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. 2. Disponibilité Susan ROBERTS ne détient actuellement aucun autre mandat dans une société cotée. 3. Indépendance Le Conseil d'Administration a examiné la situation de Susan ROBERTS au regard des règles du Code AFEP-MEDEF définissant les critères d'indépendance des administrateurs, et a conclu à son indépendance. Une biographie complète de chacun de ces cinq candidats au Conseil d'Administration figure en pages 247, 252, 249, 250 et 251 du Document d'Enregistrement Universel 2021. nommer pour la durée statutaire de trois ans Patrice LOUVET en qualité d'Administrateur. Le mandat d'Administrateur de Patrice LOUVET prendra fin à l'is- sue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Septième résolution (Nomination de Géraldine PICAUD en qualité d'Administratrice) : L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer pour la durée statutaire de trois ans Géraldine PICAUD en qualité d'Administratrice. Le mandat d'Administratrice de Géraldine PICAUD prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Huitième résolution (Nomination de Susan ROBERTS en qualité d'Administratrice) : L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer pour la durée statutaire de trois ans Susan ROBERTS en qualité d'Administratrice. Le mandat d'Administratrice de Susan ROBERTS prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. DANONE 4 RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET TEXTE DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 AVRIL 2022 Résolutions 9 et 10 COMMISSAIRES AUX COMPTES Exposé des motifs Les mandats des cabinets Ernst & Young Audit et Pricewater- houseCoopers Audit en qualité de Commissaires aux comptes prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale du 26 avril 2022. Dans ce contexte, le Conseil d'Administration vous demande de bien vouloir renouveler le mandat du cabinet Ernst & Young Audit (8e résolution) et nommer le cabinet Mazars & Associés (9e résolu- tion), en remplacement du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes de Danone depuis 1992, atteint par la durée maximale de mandat autorisée par la réglementation applicable. Ernst & Young Audit et Mazars & Associés seraient tous deux nommés en qualité de Commissaires aux Comptes pour la durée légale de six exercices, leurs mandats venant ainsi à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027. La procédure de sélection du nouveau Commissaire aux comptes a été pilotée pendant un an sous l'autorité du Comité d'Audit. Celui-ci a supervisé de manière rapprochée la procédure d'appel d'offres, conduite sur la base de critères de sélection précis et exigeants notamment en termes de connaissance des activités de Danone, de qualité des travaux d'audit, de capacité à fournir un service personnalisé, d'étendue de la couverture internationale du réseau au regard de l'implantation géographique du Groupe et de prix de l'offre. Il a examiné les dossiers de candidature et auditionné plusieurs candidats. À l'issue de ce processus, le Comité d'Audit a recommandé au Conseil d'Administration du 10 décembre 2020 la nomination du cabinet Mazars, compte tenu de la qualité de son offre au regard des critères de sélection prédéfinis, en particulier son haut niveau de compréhension des activités et de l'organisation de Danone, l'expertise reconnue de ses équipes, y compris en matière extra-financière, l'étendue et la solidité de son réseau ainsi que de la qualité de ses outils digitaux. Le Comité d'Audit a également relevé qu'Ernst & Young fournis- sait à Danone des prestations de qualité, alliées à une excellente connaissance des activités du Groupe dans le monde entier, et que le renouvellement de son mandat s'inscrivait dans un objectif de continuité depuis sa première nomination par l'Assemblée Générale du 22 avril 2010, en particulier en cette période de transformation profonde de l'entreprise. Le Comité d'Audit s'est en outre assuré que les deux cabinets disposaient d'un réseau international suffisant pour répondre aux exigences liées à l'implantation géographique de Danone. Le collège de Commissaires aux comptes ainsi désigné permettrait Danone de bénéficier d'une approche assurant la sécurité et la qualité de l'audit tout en étant adaptée à l'organisation du Groupe et ses spécificités. En outre, le Comité d'Audit a constaté que les honoraires de certification des comptes représentent en moyenne 75 % du montant total des honoraires dus au titre des exercices 2017 à 2021 pour PricewaterhouseCoopers Audit et 84 % pour Ernst & Young Audit. Les honoraires perçus par les Commissaires aux comptes au titre des deux derniers exercices figurent à la Note 18. Honoraires des Commissaires aux comptes et des membres de leurs réseaux du paragraphe 4.1 Comptes consolidés et annexes aux comptes consolidés du Document d'Enregistrement Universel 2021. Les Commissaires aux comptes ont par ailleurs confirmé leur indépendance au sens de l'article L. 822-10 du Code de commerce. Enfin, les cabinets Ernst & Young Audit et Mazars & Associés ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils accepteraient leur nouveau mandat en cas de vote favorable de ces deux résolutions. Neuvième résolution (Renouvellement d'Ernst & Young Audit en qualité de Commissaire aux comptes) : L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et après avoir constaté l'expiration du mandat de Commissaire aux comptes d'Ernst & Young Audit, décide de le renouveler pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027. Dixième résolution (Nomination de Mazars & Associés en qualité de Commissaire aux comptes) : L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administra- tion et après avoir constaté l'expiration du mandat de Commissaire aux comptes du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, décide de nommer Mazars & Associés en qualité de Commissaire aux comptes pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027. Résolution 11 APPROBATION D'UNE CONVENTION RÈGLEMENTÉE CONCLUE AVEC VÉRONIQUE PENCHIENATI-BOSETTA Exposé des motifs Il vous est demandé de bien vouloir approuver la convention 1. Description de la convention conclue entre la Société et réglementée visée aux articles L.225-38 et suivants du Code de Véronique PENCHIENATI-BOSETTA commerce qui a été autorisée par le Conseil d'Administration et Dans le cadre de la nomination, le 14 mars 2021, de Véronique conclue par la Société avec Véronique PENCHIENATI-BOSETTA PENCHIENATI-BOSETTA en qualité de Directrice Générale pour au cours de l'exercice 2021. Conformément aux dispositions de une période intérimaire, le Conseil d'Administration a décidé, lors l'article L.22-10-13 du Code de commerce, des informations sur de sa réunion du 22 mars 2021, de suspendre le contrat de travail cette convention ont été publiées sur le site internet de la Société : de Véronique PENCHIENATI-BOSETTA, alors Directrice Générale de www.danone.com (Onglet Investisseurs / Gouvernance / Rémunération Danone International et membre du Comité Exécutif, avec Danone des mandataires sociaux). SA, pour la durée de son mandat social. 