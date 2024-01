DANONE : UBS confirme son conseil à l'achat

L'analyste s'attend à ' une fin d'année sur une bonne note '. Il conserve son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé à 70 E ce qui représente un gain de 13% par rapport au cours actuel.



' Nous prévoyons que Danone terminera l'année sur une dynamique volume/mix positive, en grande partie grâce à l'amélioration de l'EDP en Europe ' indique UBS.



' Les bénéfices de la transformation en profondeur du portefeuille et des réinvestissements marqués deviendront visibles en 2024, ce qui entraînera des revalorisations et un reclassement à moyen terme ' indique UBS.



Danone a indiqué attendre désormais pour l'année en cours une croissance du chiffre d'affaires entre +6% et +7% en données comparables, contre +4% et +6% précédemment, avec une amélioration modérée de la marge opérationnelle courante confirmée.



