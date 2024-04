DANONE : UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre

UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 72 E ce qui représente un potentiel de hausse de 22% après l'annonce du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2024.



Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6,79 milliards d'euros en baisse de 2,5% en raison d'effets périmètre (-5%) et change (-3,2%) fortement négatifs.



' Une performance solide et généralisée au premier trimestre, démontrant les progrès du groupe et signalant une nouvelle amélioration au cours des prochains trimestres. La voie est dégagée vers une croissance de l'EBIT opérationnelle de + 7 % ' indique UBS.



' Danone a réalisé une forte impression au premier trimestre, avec une amélioration de la marge brute opérationnelle (LFL) grâce à un meilleur volume/mix et à une hausse des prix ' rajoute le bureau d'analyses.



