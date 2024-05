Danone figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits laitiers et produits d'origine végétale (51,9% ; n° 1 mondial) : produits laitiers fermentés frais, crèmes à café, produits et boissons d'origine végétale (à base notamment de soja, d'amande, de noisette, de riz, d'avoine et de noix de coco) ; - produits de nutrition spécialisée (30,8%) : aliments infantiles (n° 1 mondial ; aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l'allaitement maternel) et produits de nutrition médicale (n° 2 européen ; aliments pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées par l'âge) ; - eaux conditionnées (17,3% ; n° 2 mondial) : eaux naturelles, aromatisées ou enrichies en vitamines (marques Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.). A fin 2023, le groupe dispose de plus de 174 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,4%), Europe (25,5%), Amérique du Nord (25%), Chine-Japon-Australie-Nouvelle Zélande (12,7%), Amérique latine (10,1%) et autres (18,3%).

Secteur Transformation des aliments