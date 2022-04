Danone a pris de l'embonpoint au 1er trimestre

Paris (awp/afp) - Sept mois après l'arrivée de son nouveau directeur général, Antoine de Saint-Affrique, le géant de l'agroalimentaire Danone a publié mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 10,2% au premier trimestre, à 6,2 milliards d'euros (près de 6,4 milliards de francs suisses), et maintient ses objectifs 2022.

Ce rendez-vous financier était capital pour le groupe. Après des mois de troubles internes conclus par le départ agité de son ancien patron Emmanuel Faber, en mars 2021, le groupe cherche désormais à rassurer ses actionnaires.

Après avoir annoncé sa nouvelle stratégie début mars, Danone peut afficher des chiffres en hausse pour le début de l'année, dans toutes les zones où ses marques sont commercialisées.

Pour le groupe qui a commercialisé son premier pot de yaourt il y a plus de cent ans, son unité "produits laitiers et d'origine végétale" est, comme à son habitude, celle où le chiffre d'affaires est le plus élevé, à 3,3 milliards d'euros, en hausse de 6,9%, a détaillé le groupe dans communiqué.

La catégorie Eaux (Evian, Volvic, Font Vella...), a augmenté de 20,5% à 951 millions d'euros et la nutrition spécialisée (Blédina, Aptamil...) de 11,7% à 1,9 milliard d'euros, portés par les marchés émergents et un effet de rattrapage post-Covid.

Danone maintient les objectifs pour 2022 tels qu'annoncés à l'occasion de la présentation de sa nouvelle stratégie en mars dernier: un chiffre d'affaires en hausse de 3 à 5% en données comparables, et une marge opérationnelle courante supérieure à 12%, malgré le contexte inflationniste et la situation en Ukraine.

Mais malgré la confiance affichée, le groupe sait ses activités sensibles à ses cinq marchés principaux (États-Unis, Chine, France, Russie et Indonésie) qui représentaient 50% de son chiffre d'affaires consolidé en 2021, et notamment dépendants de la hausse des coûts des matières premières et des emballages.

Le groupe, qui détient aussi des marques stars comme Actimel, dont les publicités apparaissent désormais sur TikTok, cherche à s'adapter aux nouvelles consommations, notamment l'alimentation végétale, sur laquelle sa marque Alpro, rachetée en 2017, est positionnée.

Le prochain rendez-vous de Danone vise à renouveler une partie de son conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale, le 26 avril. Parmi les départs annoncés, celui de Franck Riboud, fils du fondateur du groupe et président d'honneur depuis 2017, dont la première nomination au conseil d'administration date de 1992, et qui arrive au bout de son mandat en 2022.

afp/jh