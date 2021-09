Danone a annoncé le succès de son offre de rachat partiel sur ses titres à durée indéterminée à taux fixe réajustable émis le 30 octobre 2017 pour un montant total de 1,25 milliard d'euros, portant un premier coupon de 1,75% et une première option de remboursement le 23 mars 2023. Danone a accepté le rachat d'obligations existantes pour un montant total de 500 millions d'euros à un prix de rachat de 103,118%. A la suite de cette opération, le montant nominal résiduel des obligations existantes sera de 750 millions d'euros.



Cette transaction fait suite à l'émission de titres à durée indéterminée à taux fixe réajustable pour 500 millions d'euros, portant un premier coupon de 1% et une première option de remboursement le 16 décembre 2026.



"Par le biais de cette combinaison d'opérations, Danone a pu activement gérer son bilan et profiter de conditions de marché favorables, tout en maintenant le montant total d'obligations hybrides inchangé", a précisé le groupe.