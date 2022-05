Communiqué de presse – Paris, le 6 mai 2022

Danone annonce la cession de ses investissements minoritaires restants dans les partenariats avec Mengniu et l’acquisition de Dumex

Danone annonce aujourd’hui être parvenu à un accord avec Mengniu pour lui céder sa participation de 25% dans Yashili et sa participation de 20% dans la joint-venture Inner Mongolia Dairy. En parallèle, Danone annonce l’acquisition de 100% de Dumex Baby Food Co Ltd, un fabricant chinois de lait infantile, détenu par Yashili.

La clôture de ces opérations ne sera pas nécessairement concomitante. Sous réserve du respect ou du renoncement aux conditions de chacune des transactions proposées, une première clôture pourrait intervenir cette année. D'autres annonces sur le respect ou, le cas échéant, le renoncement aux conditions des transactions proposées seront faites conformément aux règles de marché en vigueur à Hong Kong.

Ces opérations font suite à la cession de la participation minoritaire de 9,8% de Danone dans Mengniu annoncée en 2021et leur finalisation mettra un terme au partenariat entre Danone et Mengniu.

La Chine reste un pays hautement stratégique pour Danone, et cette annonce permettra notamment à Danone de renforcer sa capacité à produire localement des laits infantiles. En ligne avec ses priorités d’allocation du capital, les produits attendus de l’opération seront dédiés au désendettement de Danone.

