Danone : baisse du titre, pénalisé par une analyse

04/09/2020 | 13:51

Le titre perd près de 0,6% en début d'après-midi alors qu'Oddo a confirmé ce matin son conseil à alléger sur le titre et maintient son objectif de cours de 57 E.



' Le downside semble limité à très CT au regard du PE 21e de 14x et de performance du titre en YTD (-23%) face à des pairs du Food HPC européen qui sont quasiment à l'équilibre ' indique le bureau d'analyses.



' La visibilité est néanmoins fortement dégradée sur le S2 mais aussi et surtout sur 2021. Le risque de mauvaise surprise reste donc élevé et cette annonce du départ du DG de la division EDP International en est une autre ' rajoute Oddo.



L'analyste estime que le départ de F. Camacho n'arrive pas à un bon moment et reste un facteur supplémentaire de perturbation.



' Il nous semble donc difficile de voir positivement le départ d'un DG de l'une des 4 divisions du groupe, à l'heure où un plan d'adaptation est en cours d'élaboration et où le contexte de COVID crée de fortes perturbations '.



