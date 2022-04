Danone bat le consensus et maintient ses objectifs financiers pour 2022

Le groupe alimentaire français Danone a maintenu ses objectifs financiers pour 2022 après avoir enregistré une croissance des ventes plus forte que prévu de 7,1% au premier trimestre, dans un contexte de hausse des coûts des intrants et d'incertitudes liées à la guerre en Ukraine.

Ce solide début d'année, la plus forte croissance des ventes à données comparables de Danone depuis le quatrième trimestre 2014, a été généralisé à toutes les zones géographiques et aux trois activités - produits laitiers et d'origine végétale, préparations pour nourrissons et eau en bouteille. Cette croissance a reflété des valeurs de référence favorables d'il y a un an, des augmentations de prix, une demande plus forte pour la formule des produits pour bébés en Chine, et une amélioration post-COVID concernant la consommation de ses produits à base d'eau en dehors de l'environnement domestique.

"Nos équipes sont prêtes à faire de 2022 l'année fondatrice qu'elle devrait être pour Danone, alors que nous nous dirigeons vers une création de valeur durable pour tous", a déclaré le directeur financier Juergen Esser dans un communiqué.

Danone, qui est le plus grand fabricant de yaourts au monde, a déclaré que ses ventes à périmètre constant ont augmenté de 7,1% à 6,236 Mds€ au premier trimestre, contre les attentes d'une hausse de 5,5% dans un consensus de 19 analystes compilé par la société. Le groupe a réitéré qu'il prévoyait pour 2022 une marge opérationnelle supérieure à 12% contre 13,7% en 2021, avec une croissance des ventes à prix constants dans une fourchette de 3% à 5% contre 3,4% en 2021. Cela suppose le réinvestissement de 100 % des économies réalisées dans le cadre du programme Local First, une productivité supérieure à celle de l'année dernière et un niveau d'inflation des coûts de production de l'ordre de 10 %.