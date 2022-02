Danone: bénéfice net en repli en 2021

Paris (awp/afp) - Danone, dont le bénéfice net s'est légèrement replié en 2021, a "encore beaucoup à faire" pour se relancer après une année marquée par l'éviction de son ancien PDG Emmanuel Faber, a annoncé mercredi la nouvelle direction du géant agroalimentaire français.

Le bénéfice net a reculé de 1,6% sur un an, à 1,9 milliard d'euros, et la marge opérationnelle courante, qui mesure sa rentabilité, flanche à 13,7% (contre 14% en 2020 et 15,2% en 2019) sous l'effet de l'inflation, selon un communiqué.

afp/jh