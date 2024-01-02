1er janvier (Reuters) - Danone SA:
* ANNONCE LA SIGNATURE D'UN ACCORD POUR VENDRE SES ACTIVITÉS DE PRODUITS LAITIERS BIOLOGIQUES AUX ETATS-UNIS À PLATINUM EQUITY, UNE SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT BASÉE AUX ETATS-UNIS
* CETTE CESSION S'INSCRIT DANS LA REVUE DE PORTEFEUILLE ET LE PROGRAMME DE ROTATION D'ACTIFS ANNONCÉS EN MARS 2022 DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE RENEW DANONE
* CONSERVERA UNE PARTICIPATION MINORITAIRE NON-CONSOLIDÉE DANS L'ACTIF. LA RÉALISATION DE LA CESSION EST SOUMISE AUX CONDITIONS PRÉALABLES USUELLES (Rédaction de Paris)