Danone complète son équipe de direction avec trois nominations au sein du comité exécutif. Vikram Agarwal a été nommé directeur Général Opération. Arès une carrière de 33 ans à la tête de fonctions Achats, Industriel et Supply Chain, il sera en charge des fonctions Cycles et Achats, Industriel et Supply Chain avec l'ambition de renforcer la performance opérationnelle de Danone. Isabelle Esser a été nommée directrice Générale Recherche, Innovation, Qualité et Sécurité Alimentaire.



Elle rejoindra Danone en avril pour piloter la recherche scientifique, l'innovation, la qualité ainsi que les programmes de supériorité produit des marques dans chacune des catégories de l'entreprise.



Enfin, Henri Bruxelles, actuellement directeur général End-to-end Design To Delivery, a été nommé directeur général Durabilité et Développement Stratégique. Il remettra le développement durable au cœur de l'exécution et de la performance de Danone.



Il sera également en charge d'identifier, d'évaluer et d'ouvrir des pistes nouvelles et durables de développement d'activités pour Danone en termes de catégories, de géographies et de modèles d'affaires.