Danone : confirme ses objectifs malgré une croissance organique de 7,1% au premier trimestre

Danone a confirmé ses objectifs annuels dans la foulée de la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel solide. Le groupe agroalimentaire a réalisé au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 6,236 milliards d'euros, en hausse de 10,2%. En organique, la croissance ressort à 7,1%. La multinationale propriétaire de Danao ou Evian s'est félicitée d'une "croissance de toutes les géographies en données comparables". L'activité en Europe a grimpé de 5,7% et en Amérique du Nord, de 5,5%. Les ventes ont bondi de 15,3% en Chine et et Asie du Nord portées par la Nutrition Spécialisée.



L'activité a progressé de 7% dans le Reste du Monde, soutenue par les Produits laitiers et d'origine végétale (EDP) ainsi que les Eaux.



Pour autant, Danone reconnait que l'environnement opérationnel va demeurer très volatil, marqué par des difficultés d'approvisionnement et une inflation généralisée attendue autour de 15% en 2022.



Aussi, malgré ce bon début d'année, le groupe a préféré confirmer son objectif d'une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +3 et +5% en données comparables, portée par l'effet prix. La marge opérationnelle courante est attendue supérieure à 12%.