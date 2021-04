Danone envisage de supprimer environ 1.850 emplois dans le monde, dont 458 en France

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Danone a annoncé jeudi que son projet "Local First" portant sur la refonte de son organisation pourrait entrainer la suppression nette d'environ 1.850 emplois dans le monde, dont 458 en France.

Ces chiffres s'inscrivent "en ligne avec les estimations partagées lors du lancement de l'étude en novembre", a indiqué le groupe agroalimentaire dans un communiqué.

Une première réunion de présentation de "Local First", réunissant les élus des organisations syndicales représentatives de l'ensemble des entités juridiques de Danone en France, s'est tenue mercredi.

Lors de cette réunion, a aussi été présenté un projet spécifique à la France, relatif à la réorganisation des forces de vente. "Il s'agit de rendre celles-ci plus efficaces pour générer de la croissance grâce à une meilleure allocation et une synergie de nos ressources cross-catégories déployée au plus près de la réalité du terrain", a expliqué l'entreprise.

Les quatre priorités du projet "Local First" seront de "donner plus d'autonomie [aux] équipes locales", "concentrer [les] ressources sur les axes de croissance les plus porteurs", "favoriser la transversalité en renforçant les synergies" et "réinventer nos façons de travailler", a rappelé le groupe.

