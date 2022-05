Danone : est parvenu à un accord avec Mengniu

Danone annonce être parvenu à un accord avec Mengniu pour lui céder sa participation de 25% dans Yashili et sa participation de 20% dans la joint-venture Inner Mongolia Dairy.



Le groupe annonce également l'acquisition de 100% de Dumex Baby Food, un fabricant chinois de lait infantile, détenu par Yashili.



Ces opérations font suite à la cession de la participation minoritaire de 9,8% de Danone dans Mengniu annoncée en 2021et leur finalisation mettra un terme au partenariat entre Danone et Mengniu.



' La Chine reste un pays hautement stratégique pour Danone, et cette annonce permettra notamment à Danone de renforcer sa capacité à produire localement des laits infantiles. En ligne avec ses priorités d'allocation du capital, les produits attendus de l'opération seront dédiés au désendettement de Danone ' indique le groupe.



