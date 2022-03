Danone maintient sa position en Russie, continue de produire ses biens essentiels

PARIS, 23 mars (Reuters) - Danone a déclaré mercredi que le groupe poursuivrait sa production locale en Russie de produits laitiers et de nutrition infantile essentiels, mais a coupé d'autres liens avec le pays en raison de la guerre en Ukraine.

Le groupe agroalimentaire français a dit avoir interrompu d'autres importations et exportations en Russie ainsi que tous ses investissements, y compris la publicité et les promotions auprès des consommateurs, et qu'elle ne toucherait pas de liquidités, dividendes ou bénéfices de ses activités dans le pays.

L'entreprise concurrente Nestlé a déclaré mercredi qu'elle cesserait de vendre plusieurs de ses produits non essentiels en Russie, dont ses marques KitKat et Nesquik, alors que les entreprises occidentales subissent des pressions de la part des gouvernements pour qu'elles se retirent de Russie suite à son invasion de l'Ukraine.

Danone a déclaré que le groupe avait condamné la guerre - qualifiée d'"opération militaire spéciale" par la Russie - dès son début et sans ambiguïté.

Le groupe a aussi précisé que soutenir le peuple russe et ses employés ne signifiait pas qu'il soutenait les actions de Moscou, et que sa priorité première serait toujours la sécurité de ses salariés ukrainiens.

"Nous avons également un devoir de protection envers nos 8.000 collègues en Russie, envers les citoyens russes, les personnes ordinaires, qui comptent sur nous pour la nutrition infantile, la nutrition médicale, les produits laitiers - les aliments essentiels", a déclaré Danone.

L'entreprise a déclaré qu'elle ne prévoyait pas de faire des bénéfices en Russie ni de payer des impôts dans un avenir prévisible, et a ajouté que si elle réalisait des bénéfices pendant la guerre, elle les reverserait à des organisations humanitaires.

Danone a déclaré avoir réalisé environ 5% de ses revenus de 2021 en Russie et moins de 1% en Ukraine, où la société compte près de 1.000 employés.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a dit mercredi aux législateurs français que les entreprises françaises, dont le détaillant Auchan, devraient quitter le marché russe.

Auchan, qui emploie 30,000 personnes en Russie, s'est refusé à tout commentaire. (Reportage Geert De Clercq et Tassilo Hummel; version française Elena Vardon, édité par Jean-Michel Bélot)