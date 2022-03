Danone mise sur des ventes en hausse en 2022 mais sa marge sera lestée par l'inflation

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe agroalimentaire Danone a indiqué mardi s'attendre pour 2022 à une nouvelle progression de son chiffre d'affaires mais à un repli de sa marge opérationnelle courante, en raison notamment de la hausse des coûts des intrants.

A l'occasion de la présentation de son plan stratégique 2022-2024, baptisé "Renew Danone", le groupe a indiqué tabler sur une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% en données comparables cette année, portée par l'effet prix.

La marge opérationnelle courante devrait être supérieure à 12%, en "tenant compte du réinvestissement de la totalité des économies générées par le plan Local First, d'une productivité supérieure à celle de l'année dernière et d'une inflation du coût des intrants comprise entre 10% et 15% (selon les hypothèses macroéconomiques actuelles)", a précisé Danone dans un communiqué.

En 2021, le groupe avait dégagé une croissance de 3,4% de son chiffre d'affaires à données comparables, à 24,28 milliards d'euros, ainsi qu'une marge opérationnelle de 13,7%, en recul de 30 points de base par rapport à 2020.

A données comparables, Danone prévoit un "retour à la croissance rentable" en 2023-2024, avec une hausse des ventes comprise entre 3% et 5% et une croissance du résultat opérationnel courant supérieure à celle du chiffre d'affaires.

Sur l'ensemble de la période du plan "Renew Danone", le groupe anticipe une "amélioration séquentielle" du retour sur capitaux investis (ROIC), "portée par l'allocation disciplinée du capital, par une rotation du portefeuille équivalente à environ 10% du chiffre d'affaires, par une enveloppe annuelle d'investissements ne dépassant pas 4,5% du chiffre d'affaires, ainsi que par une amélioration du besoin en fonds de roulement", a-t-il indiqué.

Danone s'est également fixé pour la période 2022-2024 un objectif de ratio dette nette sur excédent brut d'exploitation (Ebitda) inférieur à 3 fois, et prévoit de verser un dividende annuel "stable ou en croissance".

"Aujourd'hui marque une étape importante pour Danone. Nous avons un nouveau directeur général, une nouvelle stratégie, et un objectif clair : accélérer la croissance organique afin de renouer avec la création de valeur durable", a commenté le président de Danone, Gilles Schnepp, cité dans le communiqué.

"A court terme, nous devons tirer le meilleur de notre coeur de gamme, tout en remettant l'accent sur la qualité de notre exécution ainsi que celle de nos innovations", a pour sa part souligné Antoine de Saint-Affrique, directeur général du groupe depuis septembre dernier.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE DANONE:

https://www.danone.com/fr/media/corporate-news.html

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2022 01:43 ET (06:43 GMT)