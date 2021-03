Danone : Informations sur l'Assemblée Générale 2021

Communiqué de presse - Paris, le 17 mars 2021

Informations sur l'Assemblée Générale 2021

L'Assemblée Générale Mixte de Danone aura lieu le jeudi 29 avril 2021, à 14h30, au siège social de la Société - 17 boulev ard Haussmann, 75009 Paris. Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, cette Assemblée Générale se tiendra exceptionnellement à huis clos.

En effet, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique des actionnaires de Danone à l'Assemblée Générale, eu égard notamment à la fermeture des salles de conférence et de réunion, à l'obligation de respecter des mesures de distanciation physique et au nombre de personnes habituellement présentes lors des précédentes Assemblées Générales.

Les actionnaires pourront suivre l'Assemblée Générale qui sera retransmise en intégralité, en direct et en différé, en français et en anglais, sur le site Internet de Danone. Les actionnaires sont vivement invités à privilégier le vote ou la procuration par voie électronique en amont de l'Assemblée Générale. Les modalités et les procédures de cette Assemblée seront détaillées dans l'avis de convocation, qui sera publié début avril sur le site www.danone.com (page « Assemblée Générale »).

Afin d'être en mesure de prendre en compte les besoins futurs de l'entreprise, le Conseil d'Administration a décidé de marquer une pause et de réexaminer tout ajustement immédiat à la composition du Conseil. Cela concerne les propositions de nomination d'Ariane Gorin et de Susan Roberts en tant qu'administratrices, qui ne seront pas présentées à l'Assemblée Générale. Cette décision intervient dans le cadre de la réflexion du Conseil d'Administration sur sa structure et sa taille, ainsi que la combinaison d'expertises, d'horizons et d'expériences de ses membres.

Par conséquent, seuls le renouvellement et la nomination des administrateurs suivants seront soumis au vote de de l'Assemblée Générale 2021 : renouvellement des mandats de Guido Barilla, Cécile Cabanis, Michel Landel et Serpil Timuray, et ratification de la cooptation de Gilles Schnepp en tant qu'administrateur, décidée par le Conseil en décembre 2020.

Les projets de résolutions soumis à l'Assemblée Générale seront publiés sur le site www.danone.com (page « Assemblée Générale ») dans les prochains jours.

Enfin, l'événement investisseurs, initialement prévu le 25 mars, n'aura pas lieu.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Relations media : 01 40 70 11 89 - Relations Investisseurs: 01 44 35 20 76

Danone: 17, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France

